4月26日放送の『GIFT』（TBS系）第3話では、岐路に立つエースの選択が描かれた。

参考：本田響矢、『めおと日和』から“別人級”の変貌 『GIFT』で放つ陰を帯びた“吸引力”

圭二郎（本田響矢）が新たに加わったブレイズブルズでは、さっそく不協和音が鳴り響いた。挑発的な態度で周囲を凍りつかせる圭二郎は、「俺はエースになる男なんだよ」と豪語。競技のルールを知らず、強気なプレーで周囲をあおってはいら立たせていた。

メンバーの矛先は問題児を加入させた伍鉄（堤真一）に向かう。キャサリン（円井わん）に「これ以上かき回さないで。ド素人が」と非難された伍鉄は、事態を収拾するどころか「いっそのこと解散しましょう」と火に油を注ぐ始末。あまりにカオスな状況で、チーム練習を休止せざるを得なかった。

化学反応といえば聞こえはいいが、実際は勝手気ままに言いたいことをぶつけているのが、第3話のブルズの現状だ。普通なら何とかしようと悪あがきするところだが、伍鉄が気に病む様子はない。けれども、ガスや塵がふたたび星になるための動きは、水面下で進行していた。

伍鉄との勝負に敗れ、エースの座を追われた涼（山田裕貴）。そんな涼をライバルのシャークヘッドが引き抜こうとする。ヘッドコーチの国見（安田顕）に続いて、かつてのチームメイトの谷口（細田佳央太）も涼を誘った。シャークの練習に参加し、ブルズとの違いを見せつけられた涼の前に伍鉄が姿を現した。

第3話は、この国で車いすラグビーが置かれた現状を鋭く切り取っていた。「パラスポーツは最初に切り捨てられる側」という国見の認識は、社会の周辺に追いやられる障がい者スポーツのポジションを物語っていた。その構造を根本から変えるために勝ち続けなければならない、という悲壮な決意に胸を衝かれた。

固定化された社会の偏見を逃げずに正面から受け止めると、国見のようになるのだろう。これに対して、伍鉄は別の角度から解を導き出す。「自立すればいい」という言葉は、当事者からすると現実をわかっていないと非難されかねないが、真意は別のところにある。

国の支援に頼るのではなく、プロ化を目指して自立する。伍鉄と国見がやろうとしていることは、実はそこまで違わないのだが、伍鉄が言っているのは、メンタリティーと視点の転換なのだと思う。

視点を変えて見ることは、今作を動かす力学かもしれない。目の前の現実に対して、宇宙的なスケールで思考すること。それは、失意のエースがふたたび輝きを取り戻すためのヒントになった。

涼は伍鉄の研究室を訪ねる。圭二郎が登場したことで、自分は終わった人間だと感じたのかもしれない。「俺は本当に生まれ変われるのか」という問いかけに、伍鉄は学者らしく、冷静に確率は極めて低いと言ってから、こう続けた。

「あなたが誰かと引き合えば話は変わります」「自分の意志で自分の重力を持てば、再び光を放つ」

涼の中で時計の針は止まったままである。あの日、全てを失ってから、なくしたものを取り戻すことはかなわなかった。その中で出会った車いすラグビーは、自分にとって何だったのか。人が離れていった自分を、涼自身が信じることができなかった。その自分が誰かと引き合うことができるのか。

結論から言えば、その答えは涼の中にあったのだが、それを見つけるのは涼だけではできなかった。人間だれしも一人だけで輝くことはできない。縁に触れて、触発し合うことで眠っていた力が呼び覚まされる。まるで重力が作用するように。そのことを知る伍鉄は、涼をもう一つの“星”のもとへ連れて行った。

涼が圭二郎の中に見ていたのはかつての自分で、車いすラグビーと出会った頃の初心だった。暗闇の中で輝こうとする星の残骸、生まれ変わろうとする星の姿がそこにあった。その思いは、ブルズのメンバーにも共通していた。それを一言で言うと「好き」という言葉になるのだろう。

「好き」、正確でいうと好きでいたい。自分自身と自分の周囲の人々を。自分が生きているこの人生を、この世界を。人香（有村架純）がメンバーの中に見た「好き」という気持ちは、自分を信じたいと願う祈りそのものと言い換えられる。それを否定することは、誰もできない。

坂東（越山敬達）の母・陽子（西尾まり）の登場や、ちょい出しで引っ張り続ける坂本（玉森裕太）の存在など、物語の「星の種」がそこかしこにちりばめられている『GIFT』。引かれ合う星々によって、ビッグバンが起こる瞬間を楽しみにしている。

（文＝石河コウヘイ）