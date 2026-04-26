＜義妹がラクしてる＞妊娠中から半年も里帰りして義両親に頼っている…さすがに実家依存すぎない？
義実家との距離感は、ママたちにとって悩ましい問題ではないでしょうか。とくに義きょうだいが実家に頻繁に出入りしているのを見ると、「それって普通なの？」と戸惑うこともあるかもしれません。あるママから、こんな相談が寄せられました。
『義妹が実家依存な気がします。義実家に、義妹（子ども1歳で妊娠初期）が、自分の家ができるまで約半年間ずっといるそうです。しかも住民票を義実家に戻したそう。旦那さんはひとりで、元の賃貸に残っているみたいです』
『ラクができる人は後でツケがくると思っている。どこかで痛い目を見てほしいと思っている自分がいる』
わが子ふたりを連れて行くのはいいのか、それとも義実家に近づかない方がいいのか悩むようです。ママたちからさまざまな意見が寄せられました。
義両親と義妹の話。外野は口出しできない
『義親と実子の問題だから嫁は関係ないと思う』
『行ったら義妹に子どもの世話を押しつけられるだけ。里帰りを認めているのは義妹の実親なのだから口出ししない方がいい』
義実家と義妹は実の親子です。周囲が違和感を覚えたとしても、当人同士が納得しているのであれば、第三者が踏み込む話ではないという意見がありました。
『義実家はそれを許して楽しんでもいるのよね。孫が生まれるのも楽しみだろうし、面倒を見てあげたい義実家と頼りたい義妹。そこが win -win ならいいこと』
親子関係は家庭によってさまざまです。外から見ただけでは、事情のすべてはわからないのかもしれません。
モヤモヤするなら義実家に近づかないこと
『なるべく近づかない方がいいね。いろいろ見てしまうとモヤモヤするし』
『たしかに実家依存だけれど、関係ないしどうでもいい。迷惑をかけられてから文句を言えばいい』
距離を置くのが一番というママたちの声です。義実家の事情を深く知れば知るほど、余計なストレスを感じてしまうこともあるでしょう。このように、「関わらないことで気持ちを保つ」という考え方もあるようです。なかには、実家依存のきょうだいが結果的に親の介護を担うケースもあるという体験談もありました。
『義妹の実家依存。夫婦仲はどう見ても良くない。おかげで義母の介護は義妹がほぼ引き受けてくれたようなもの』
距離を置くことで、結果的に自分の負担が減る可能性もあるのかもしれません。
義妹にも事情があるのでは
『隣人トラブルがあったのでしょう？ 妊娠中で小さい子がいるなら実家に避難するのもわかる』
投稿者さんの「隣人トラブルがあった」という話に対して、義妹を心配する声もありました。妊娠中で幼い子どもがいる状況では、トラブルのある環境で生活することは大きな不安になるでしょう。さらに、トラブルの内容によっては子どもの安全が脅かされる恐れもあります。
『もしかしたら子どもに危害の恐れからの避難の可能性もある』
『育児で追い込まれないように頼れるところは頼った方がいい。ママのメンタルが安定していないとお子さんたちも不安になる』
事情がすべて見えているわけではない以上、安易に判断するべきではないという声も少なくありませんでした。
気持ちはわかるけど。比べると苦しくなるよ
投稿者さんの「ワンオペで頑張っているのに」という気持ちに理解を示しつつも、考え方を変えてみてはという声もありました。
『人と自分を比べる行為はストレスでしかない』
『こちらもワンオペで大変なのに、という気持ちは捨てないとね』
『うちはうち、よそはよそで頑張るしかない』
『義実家のことなんて、こっちが巻き込まれない限りどうでもいい。自分の家族以外の生活なんて心底どうでもいいわ』
他人の家庭事情を気にし続けても、自分の生活がラクになるわけではありません。バッサリと「不毛だ」とのアドバイスもありました。それよりも家庭ごとに事情があると考え、よその家の話と割り切ることが大切です。「ワンオペで私は偉い！」と自分の頑張りを認める方が、ずっと前向きかもしれません。
ワンオペ育児がストレスなら、他人のことより自分の暮らしを
義家族の関係は、家庭ごとに大きく異なります。実家に頻繁に頼る人もいれば、距離を保つ人もいるでしょう。
『無関係な義妹にイラつくよりも、旦那さんと育児や家事の配分を話し合って自分の負担を減らす方が建設的』
もし義実家の事情にモヤモヤすることがあったら、「自分の家庭に影響があるかどうか」を考えてみるとよいのではないでしょうか。よその家のことに振り回されるより、自分と家族の暮らしを大切にすること。ワンオペ育児でストレスを抱えている投稿者さんは、旦那さんともう一度、家事育児について話し合ってみてはいかがでしょうか。それが心を軽くするひとつの方法でしょう。人の暮らし方はそれぞれです。だからこそ、他人と比べて疲れてしまうより、自分たちにとって心地よい距離感を見つけていくことが大切なのかもしれません。