◇「豊臣兄弟！」明智光秀役・要潤インタビュー（中）

俳優の要潤（45）がNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）で知将・明智光秀役に挑み、存在感を示している。大河出演は2021年「青天を衝け」以来5年ぶり4回目で、戦国大河は初。戦国最大のミステリー「本能寺の変」（1582年・天正10年）へ期待は高まるばかりだが、光秀に討たれる織田信長役の俳優・小栗旬（43）とは“念願”の初共演。対面の芝居は初となった小栗の印象や撮影の舞台裏を、要に聞いた。

＜※以下、ネタバレ有＞

俳優の仲野太賀が主演を務め、NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

今作の役柄紹介は「領民に慕われ名君と称された人格者であり、教養に長けた文化人であったともいわれているが、その素顔はいまだ謎のベールに包まれている」という奸臣・明智光秀。大河ドラマにおいては、俳優の長谷川博己が主演を務めた20年「麒麟がくる」で主人公に（信長役は染谷将太）。1996年「秀吉」では俳優の村上弘明（信長役は渡哲也）、23年「どうする家康」では怪優の酒向芳（信長役は岡田准一）。作品毎にキャラクターづけが異なるのも興味深い。

オファーが届いた際の心境を尋ねると、要は「本当にビックリしました。『麒麟がくる』の記憶も新しいですし、豊臣秀長が主人公なので、もしかしたら光秀はあまり登場しない大河なのかなと。うかがうと、光秀もしっかり描くということで、僕でいいのかなと思いながら、悩むことはなく、快くお受けさせていただきました」と驚きを隠さない。「ただ、真っ先に織田信長役はどなたですか？と確認はしました（笑）。心の準備として、最初に埋めておきたい部分ですからね」と振り返った。

「2026年は『豊臣兄弟！』の光秀役に集中したかったので、体重の増減が必要な役と撮影時期が重なっていないかといった、スケジュール面などの物理的な問題は調整して、照準を合わせてきました」。今作に懸ける熱量が伝わる。

要と小栗は映画「キングダム」シリーズの2作「運命の炎」（23年7月公開）「大将軍の帰還」（24年7月公開）に出演しているが、芝居の絡みはなく「大好きな俳優さんの一人なので、ようやく一緒にお芝居ができるという喜びが大きかったです」と明かした。

小栗はフジテレビ“月9”「信長協奏曲」（14年1月期）と映画版（16年1月公開）に続く信長役とあり「信長を熟知していて（信長の演技の）手数が多い。僕は1回目の光秀ですから、既にアドバンテージを取られているなと毎回思います（笑）」。今後は「本能寺の変」へ向かうとあり「小栗さんの舞台『いのこりぐみ』（今年1〜2月に東京公演）は拝見しましたが、あまり仲良くしないようにはしています（笑）。ここぞというシーンで、そういう空気感が出てしまうのは嫌なので。お芝居の話も監督とはしますが、俳優同士は感じ取ったものを“よーいどん”でぶつけ合うだけなので。本能寺のことが常に心のどこかにはあるせいか、2人の間には壁がある感覚です（笑）。これがなくならないと、本当に仲良くはなれない。お互い、そう感じているんじゃないでしょうか」と絶妙な距離感をキープしている。

この日の第16回「覚悟の比叡山」で描かれた「延暦寺焼き討ち」は1571年（元亀2年）。「本能寺の変」まで、あと11年――。

＝インタビュー（下）に続く＝