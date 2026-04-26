本拠地カブス戦

米大リーグ、ドジャースの佐々木朗希投手は25日（日本時間26日）、本拠地カブス戦に先発し、5回0/3を投げて7安打2四死球5奪三振で4失点。今季初勝利を挙げた。チームは12-4で快勝。しかし、3回に2ランを放ったマックス・マンシー内野手が4回に途中交代となり、「ん？なんかあったん？？」「何でだろう…」とファンから心配の声が上がっていた。試合後に指揮官が理由を説明している。

普段より打順を上げ、「3番・三塁」で先発したマンシー。初回の第1打席で四球を選ぶと、0-2の3回1死二塁では右中間に同点の9号2ランを叩きこんだ。さらに4回の第3打席でも四球で出塁。しかし、ここでデーブ・ロバーツ監督が動き、サンティアゴ・エスピナル内野手をマンシーの代走に出した。

今季打率3割、OPS1.027と好調を維持し、この日も1打数1安打2四球と3出塁だったこともあり、X上には「ん？マンシーなんかあったん？？」「マンシーに何かあったのか?」「マンシー交代してて怪我したのかと焦った」「4回でマンシーに代走出したのは何でだろう…」「マンシー代わったけどケガ？」「マンシー心配や 何事もなければ良いが」「まだ4回なのにマンシーに代走」と心配の声が相次いだ。

ドジャース公式ブログ「ドジャーインサイダー」のXは「デーブ・ロバーツ監督は試合前にマンシーが体調不良であると言及していた」と投稿。ロバーツ監督は試合後にも、マンシーの交代理由について語っている。米メディア「スポーティング・トリビューン」が公開した会見映像の中で、指揮官は「マンシーと試合前に話したが、調子が良くないとのことだった」と明かした。

話し合いの結果、3打席だけ立たせることにしたといい、翌26日（同27日）の同カードでは休ませる意向だと説明した。27日（同28日）からの本拠地マーリンズ戦には復帰予定だという。



（THE ANSWER編集部）