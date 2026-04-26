アイドルグループ・NMB48の芳賀礼さんが、グラビア誌「B.L.T.2026年6月号NMB48・芳賀礼表紙版」で初登場にして限定版表紙を飾りました。



【写真】キラキラ笑顔にうっとり NMB48の新エース芳賀礼さん

同誌は、アイドルや俳優、声優らを高品質なグラビアとロングインタビューで紹介するエンタメ誌。芳賀さんはNMB48の新エースとして期待される存在で、5月27日に33rdシングルの発売を控える中で起用されました。



撮影は20歳を迎えたばかりのタイミングで行われ、これまでのフレッシュな魅力に加え、品のある色香をまとった姿にも挑戦しています。表紙には、バスタブの中からこちらを見つめる吸い込まれそうなほど印象的な視線を捉えたカットが採用。可憐さはそのままに、ふとした瞬間に見せる大人びた表情など、これまでにない新たな魅力が詰まった内容となっています。



通常版の表紙は山下瞳月さん（櫻坂46）。限定表紙版および特典付き販売は在庫がなくなり次第終了します。



【芳賀礼さんプロフィル】

はが・れい ニックネーム :れいぽん 生年月日 :2006年3月29日 血液型 :B型 出身地 :兵庫県 身長 :152 cm 好きな食べ物 :餃子、チーズケーキ、アイスクリーム、焼き小籠包 趣味 :アイドル鑑賞、ドラマを見ること、映画鑑賞、カフェ巡り 特技 :バレーボール