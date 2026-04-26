西武はネビンの決勝打で3連勝

パ・リーグ球団主催のファーム公式戦が26日、3試合行われ、ロッテはハヤテに8-3で勝利、日本ハムは楽天に12-0で大勝、西武はDeNAに4-2で白星を挙げた。

ロッテ先発の小島和哉投手は4回4安打無失点と安定した投球を見せた。打線は初回に山口航輝外野手の適時打で先制し、3回には岡村了樹捕手の2号ソロなどで6点を追加。8回には櫻井ユウヤ内野手の公式戦初本塁打も飛び出し、試合を優位に進めた。救援陣は3失点も大量リードを守りきった。敗れたハヤテは投手陣が序盤に崩れ、反撃も及ばなかった。

日本ハムは初回、細川凌平内野手の適時打で先制すると一挙4得点と打線がつながった。先発の山崎福也投手は3回2安打無失点、続く柴田獅子投手も4回2/3を無失点でつなぐ好投を見せた。打線は5回に細川の1号2ランなどで3点、7回にも5得点と攻撃の手を緩めなかった。敗れた楽天は投打ともに振るわず、無得点に終わった。

西武は2回、仲三優太外野手の4号ソロで先制した。先発の川下将勲投手は5回に逆転を許すも、直後の攻撃でタイラー・ネビン内野手の復帰後初安打となる2点適時二塁打で再びリードを奪った。川下は6回7安打2失点と試合をつくり、救援陣も無失点でつないだ。敗れたDeNAは一時逆転するも、その後の得点機を生かせなかった。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）