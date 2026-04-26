◇ナ・リーグ ドジャース12―4カブス（2026年4月25日 ドジャースタジアム）

ドジャースの佐々木朗希投手（24）が25日（日本時間26日）、本拠地で行われたカブス戦に先発し、5回0/3を7安打4失点で今季初勝利を挙げた。今季5試合目のマウンドは、自身の首振り人形が配布されたボブルヘッドデー。10連勝中だったカブス打線にメジャー自己ワーストの3本塁打を浴び、米移籍後最多の99球を投げた末に白星をつかんだ。

コンビを組んだ捕手のラッシングは、佐々木の投球について「良い投球だったと思う。彼が6イニング目まで投げたのは（今季）初めてだったけど、クオリティースタート（6回以上、自責点3以下）と言っていい内容だった。全てがうまく機能していて、ゾーンにしっかり投げ込めていたし、2ストライクからもアウトを取れていた。凄く良かったと思う」と称えた。

改良したスプリットについては「かなり速くなっていたね。以前とは少し違う球に感じたけど、より効率的だと思う。シーズンを通して有効になるはずだ。84〜86マイル（約135〜138キロ）でコントロールしようとするには難しい球種だからね。序盤のカウントからゾーンに投げ込めていた」とした。

途中から配球でスプリット中心に切り替えた点に関しては「まずはゾーン周辺、特に序盤にストライクを取れる球を使うことが大事だった。初球や2球目でストライクを取れるかどうか。今日はそれがうまくできていたと思う。今後は2ストライクでの使い方など、少し調整していけると思う。2ストライクからスプリッターで何本かヒットを打たれたからね。でも次回が楽しみだよ」と話した。