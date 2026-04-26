春に行きたいと思う「兵庫県の旅行先」ランキング！ 2位「有馬温泉」を抑えた1位は？【2026年調査】
柔らかな日差しが心地よく、屋外での散策やドライブが楽しい季節になりました。豊かな自然や異国情緒あふれる街並みなど、いま訪れたい魅力的なスポットが数多くそろっています。
All About ニュース編集部では、2026年4月13日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、旅行先に関するアンケートを実施しました。その中から、春に行きたいと思う「兵庫県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「温泉・夜桜・食べ歩きなどを楽しめて最高だと思ったから」（20代女性／栃木県）、「桜を見ながらの温泉が最高に気持ちよさそうだから」（30代女性／千葉県）、「春は気候が穏やかで散策しやすく、金泉や銀泉の名湯で旅の疲れを癒しつつ、自然と温泉街の風情をゆっくり楽しめるから」（40代男性／静岡県）といったコメントがありました。
回答者からは「白く美しい外観から『白鷺城』とも呼ばれ、歴史的価値の高い建築と壮大な天守を間近で見学できるほか、周囲の庭園や城下町の風情も楽しめ、日本の歴史と文化を深く感じられる魅力があるため、ぜひ訪れてみたいと感じる」（30代男性／埼玉県）、「桜と白鷺城の組み合わせが春にぴったりで、写真映えも良いから」（50代女性／兵庫県）、「暑くもなく寒くもなく行楽にぴったりの季節だから、外の観光にもピッタリで、散歩しながら楽しみたいと思ったから」（40代女性／神奈川県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年4月13日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、旅行先に関するアンケートを実施しました。その中から、春に行きたいと思う「兵庫県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
2位：有馬温泉／71票2位は、日本三古湯の一つに数えられる「有馬温泉」でした。神戸市北区に位置し、都心からのアクセスも良好。鉄分を含んだ「金泉」と、無色透明な「銀泉」の2種類の温泉を楽しめるのが魅力です。春には温泉街を流れる有馬川沿いの桜が咲き誇り、風情ある街並みを散策しながらお花見を楽しめます。
回答者からは「温泉・夜桜・食べ歩きなどを楽しめて最高だと思ったから」（20代女性／栃木県）、「桜を見ながらの温泉が最高に気持ちよさそうだから」（30代女性／千葉県）、「春は気候が穏やかで散策しやすく、金泉や銀泉の名湯で旅の疲れを癒しつつ、自然と温泉街の風情をゆっくり楽しめるから」（40代男性／静岡県）といったコメントがありました。
1位：姫路城／93票1位に輝いたのは、世界文化遺産であり国宝の「姫路城」でした。「白鷺城」の別名を持つ真っ白な城壁は、青空に映える絶景です。特に春は、城内を埋め尽くす約1000本の桜が満開となり、日本屈指の桜の名所として知られています。歴史の重みを感じながら、優美な建築美と桜の共演を堪能できるスポットです。
回答者からは「白く美しい外観から『白鷺城』とも呼ばれ、歴史的価値の高い建築と壮大な天守を間近で見学できるほか、周囲の庭園や城下町の風情も楽しめ、日本の歴史と文化を深く感じられる魅力があるため、ぜひ訪れてみたいと感じる」（30代男性／埼玉県）、「桜と白鷺城の組み合わせが春にぴったりで、写真映えも良いから」（50代女性／兵庫県）、「暑くもなく寒くもなく行楽にぴったりの季節だから、外の観光にもピッタリで、散歩しながら楽しみたいと思ったから」（40代女性／神奈川県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)