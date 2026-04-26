「は？すごすぎ」「かっこよすぎる」チョコプラ番組、ロケで出会った大学生の正体に反響 国立難関大→有名バンドのメンバーだった
お笑いコンビ・チョコレートプラネットがMCを務める、メ〜テレ『超町人！チョコレートサムネット』（毎週日曜 後4：25 ※東海三県）の公式YouTubeが26日までに更新され、名古屋で偶然有名バンドのメンバーに出会ったシーンが公開された。
【動画】チョコプラの番組で偶然の出会い…T-SQUAREの新メンバー・長谷川雄一
毎回1つの街にスポットを当て、サムネハンター（ロケ芸人）がその街のサムネイルになりそうな特異な経歴や、特技を持っている人を調査、発見する番組。4月19日放送回では、名古屋・東山エリアで超町人を探した。
たんぽぽ・川村エミコが出会ったのは、名古屋大学の大学生。AIや自動運転などを研究しているという。一方、楽器を背負い、軽音サークルなどのほか「よそでもバンドを組んだりとか」「T-SQUAREっていうバンドに入ってまして」と明かした。
T-SQUAREは、日本を代表するインストゥルメンタルバンドで、フジテレビのF1グランプリのテーマ曲「TRUTH」などで知られる。45周年を迎え、新メンバーオーディションを実施。これに合格し、2025年に新メンバーとして加入した1人が、ロケで遭遇したキーボードの長谷川雄一だった。
この動画に対して「は？すごすぎ」「大学のクラスにT-SQUAREのメンバーいるの凄すぎる笑笑」「かっこよすぎる」など、驚きの声が寄せられている。
【動画】チョコプラの番組で偶然の出会い…T-SQUAREの新メンバー・長谷川雄一
毎回1つの街にスポットを当て、サムネハンター（ロケ芸人）がその街のサムネイルになりそうな特異な経歴や、特技を持っている人を調査、発見する番組。4月19日放送回では、名古屋・東山エリアで超町人を探した。
T-SQUAREは、日本を代表するインストゥルメンタルバンドで、フジテレビのF1グランプリのテーマ曲「TRUTH」などで知られる。45周年を迎え、新メンバーオーディションを実施。これに合格し、2025年に新メンバーとして加入した1人が、ロケで遭遇したキーボードの長谷川雄一だった。
この動画に対して「は？すごすぎ」「大学のクラスにT-SQUAREのメンバーいるの凄すぎる笑笑」「かっこよすぎる」など、驚きの声が寄せられている。