ブルージェイズの岡本和真内野手は25日（日本時間26日）、本拠地でのガーディアンズ戦に「4番三塁」で先発出場。4回裏に今季5号を放つなど、3打数2安打1四球2打点の活躍を見せた。また、三塁守備でも好プレーを披露し、攻守にわたり存在感を示した。

■攻守で存在感、適応の兆し

開幕直後は苦しむ場面も見られ、メジャーの壁に直面した岡本だが、4月終盤に入り適応の気配。この日は攻守で躍動した。

4回裏の先頭打者で迎えた第2打席、岡本は相手先発ジョーイ・カンティーヨ投手の3球目フォーシームを捉えた。打球は角度30度、速度108.9マイル（約175.3キロ）でバックスクリーンへ一直線。飛距離425フィート（約129.5メートル）の特大弾となった。

MLB公式でブルージェイズ番を務めるキーガン・マシソン記者は自身のXで「カズマ・オカモトが本気のスイングを見せるとき、それはただただ美しい」と言及。2試合連続本塁打となった一打を称賛した。

さらに岡本は2回表、リース・ホスキンス内野手の強烈な打球を三塁で好捕。座った体勢からの送球でアウトを奪った。MLB公式のXも「カズマ・オカモトの華麗なプレー」と取り上げ、守備でも評価を高めている。

岡本の攻守にわたる貢献には、昨年引退したケビン・ピラー氏も反応。自身のXで「オカモトのスイングはなかなかいいね。パワフルでコンパクトだ」と評価し、「新たな文化、新たなリーグ、新たな投球に適応するには時間がかかるだろうが、三塁守備も素晴らしい。シーズンを通して成長を見るのが楽しみだ」と今後の飛躍に期待を寄せた。

岡本はこの日、3打数2安打1四球2打点と結果を残し、打率は.237に上昇。ブルージェイズの5－3の勝利に貢献し、正三塁手として存在感を高めている。



