かわいいパンに変身したぬいぐるみがお出迎え！タカラトミーアーツ「Nuiパン 期間限定POP UP SHOP アリオ亀有」
タカラトミーアーツの「Nuiパン」期間限定POP UP SHOPが、2026年4月24日から4月26日までの期間、アリオ亀有1Fサニーコートで開催中！
ディズニーキャラクターが、こんがりかわいいパンに変身したぬいぐるみシリーズ。
会場にはかわいいフォトスポットと物販コーナーが登場しています☆
タカラトミーアーツ「Nuiパン 期間限定POP UP SHOP アリオ亀有」
日程：2026年4月24日(金) 〜 2026年4月26日(日)
時間：10:00〜18:00
場所：1Fサニーコート
ディズニーキャラクターをモチーフにした可愛らしいパンたちがお出迎えするこのイベント。
焼きあがったばかりのような、ふかふかで美味しそうな姿は、見て癒されること間違いなし！
ときめき溢れる空間で、お気に入りのキャラクターを見つける楽しさが広がります。
カフェ風ワゴンのフォトスポット
会場の目玉となるのは、カフェ風ワゴンの形をしたフォトスポットです。
オレンジ色の屋根が可愛らしいワゴンに、たくさんのNuiパンたちがディスプレイされています。
まるで本物のパン屋さんのような空間で、記念撮影を楽しむことができます。
ふかふかで美味しそうな「Nuiパン」
会場内では、様々な種類のNuiパンがずらりと並びます。
ミッキーマウスやプーさん、スティッチなど、人気キャラクターたちがパンの姿になって登場します。
こんがりとした焼き色や、ふっくらとした質感が丁寧に表現されています。
サンドウィッチになったプーさんや、クロワッサンロールのミッキーマウスなど、見ているだけでお腹が空いてきそうな仕上がりです☆
パン好きのためのパン活ぬいぐるみ
会場には「きょうのパン」と書かれたメニューボードも設置。
キャラクターパンやコロネ、マリトッツォ、メロンパンなど、バリエーション豊かなラインナップが確認できます。
それぞれにキャラクターの個性が光るデザインが施されています。
かわいいNuiパンが、木の温もりが感じられる棚に、種類ごとに綺麗に陳列されています。
お気に入りのNuiパンを自宅にお迎えできます☆
Dtimes×タカラトミーアーツ「Nuiパンで焼き上げたいキャラクターグランプリ」
会場ではDtimes×タカラトミーアーツ「Nuiパンで焼き上げたいキャラクターグランプリ」の投票企画も実施されています。
パネルには多数のディズニーキャラクターたちが並び、来場者の投票を待っています。
見事上位3種類に選ばれたキャラクターは、なんとNuiパンとして商品化される予定です。
どのキャラクターが選ばれるのか、今後の展開に期待が高まります。
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魅力たっぷりのパン型ぬいぐるみが揃う、特別なイベント空間。
タカラトミーアーツ「Nuiパン 期間限定POP UP SHOP アリオ亀有」の紹介でした。
© Disney © Disney/Pixar © Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.
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