タカラトミーアーツの「Nuiパン」期間限定POP UP SHOPが、2026年4月24日から4月26日までの期間、アリオ亀有1Fサニーコートで開催中！

ディズニーキャラクターが、こんがりかわいいパンに変身したぬいぐるみシリーズ。

会場にはかわいいフォトスポットと物販コーナーが登場しています☆

タカラトミーアーツ「Nuiパン 期間限定POP UP SHOP アリオ亀有」

日程：2026年4月24日(金) 〜 2026年4月26日(日)

時間：10:00〜18:00

場所：1Fサニーコート

ディズニーキャラクターをモチーフにした可愛らしいパンたちがお出迎えするこのイベント。

焼きあがったばかりのような、ふかふかで美味しそうな姿は、見て癒されること間違いなし！

ときめき溢れる空間で、お気に入りのキャラクターを見つける楽しさが広がります。

カフェ風ワゴンのフォトスポット

会場の目玉となるのは、カフェ風ワゴンの形をしたフォトスポットです。

オレンジ色の屋根が可愛らしいワゴンに、たくさんのNuiパンたちがディスプレイされています。

まるで本物のパン屋さんのような空間で、記念撮影を楽しむことができます。

ふかふかで美味しそうな「Nuiパン」

会場内では、様々な種類のNuiパンがずらりと並びます。

ミッキーマウスやプーさん、スティッチなど、人気キャラクターたちがパンの姿になって登場します。

こんがりとした焼き色や、ふっくらとした質感が丁寧に表現されています。

サンドウィッチになったプーさんや、クロワッサンロールのミッキーマウスなど、見ているだけでお腹が空いてきそうな仕上がりです☆

パン好きのためのパン活ぬいぐるみ

会場には「きょうのパン」と書かれたメニューボードも設置。

キャラクターパンやコロネ、マリトッツォ、メロンパンなど、バリエーション豊かなラインナップが確認できます。

それぞれにキャラクターの個性が光るデザインが施されています。

かわいいNuiパンが、木の温もりが感じられる棚に、種類ごとに綺麗に陳列されています。

お気に入りのNuiパンを自宅にお迎えできます☆

Dtimes×タカラトミーアーツ「Nuiパンで焼き上げたいキャラクターグランプリ」

会場ではDtimes×タカラトミーアーツ「Nuiパンで焼き上げたいキャラクターグランプリ」の投票企画も実施されています。

パネルには多数のディズニーキャラクターたちが並び、来場者の投票を待っています。

見事上位3種類に選ばれたキャラクターは、なんとNuiパンとして商品化される予定です。

どのキャラクターが選ばれるのか、今後の展開に期待が高まります。

上位3種類を商品化！Dtimes×タカラトミーアーツ「Nuiパンで焼き上げたいキャラクターグランプリ」 上位3種類を商品化！Dtimes×タカラトミーアーツ「Nuiパンで焼き上げたいキャラクターグランプリ」 続きを見る

魅力たっぷりのパン型ぬいぐるみが揃う、特別なイベント空間。

タカラトミーアーツ「Nuiパン 期間限定POP UP SHOP アリオ亀有」の紹介でした。

© Disney © Disney/Pixar © Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

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