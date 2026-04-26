山本圭壱、１歳愛娘の“変顔連発ショット”公開
お笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱が23日、オフィシャルブログを更新。元AKB48・タレントの西野未姫（27）と１歳の愛娘・にこりちゃんと離れて過ごす中、 送られてきた娘の写真を公開し、ファンから反響を呼んでいる。
この日、「送られてきたお写真」と題してブログを更新した山本は「３日間ほど家をあけまして」と切り出し、「未姫さんにこりさんと会っておりませんでした」と報告。
そんな中、「未姫さんから送られてきた写真のにこりさんは」とつづり、「どうやら変顔がご自分のブームらしく ふざけてばっかりでございます」と明かし、さまざまな表情を見せる娘の姿を複数枚公開。おどけた表情や愛らしい仕草などご機嫌な様子が伝わる内容となっている。
最後は「ご機嫌なにこりさんでした」と娘への愛情をにじませつつ、「最後の最後にあ た し オホホ」と自身の弾ける笑顔の自撮りショットも添えてブログを締めくくった。
この投稿にファンから「色んなことが出来るようになってきて益々可愛さ倍増」「かわい過ぎ」「さすがけいちょんの娘」「変顔も可愛すぎます」「癒やされたよ」「表情豊か」「けいちょんにそっくり」「確実に山本さんの娘さんだね！」「可愛い」「お笑いのセンスありあり」や「きっとけいちょんパパに早く会いたいはず」「３日も離れていたから早く会いたいですね」 などの声が寄せられている。
山本と西野は2022年に結婚。31歳差夫婦としても注目を集めており、ブログでは家族の日常を飾らない言葉で発信し、幅広い支持を集めている。また、2024年10月17日に第１子となる 長女が誕生し、2026年１月４日に第２子妊娠を報告。２月には第２子の性別を男の子と発表している。
この日、「送られてきたお写真」と題してブログを更新した山本は「３日間ほど家をあけまして」と切り出し、「未姫さんにこりさんと会っておりませんでした」と報告。
最後は「ご機嫌なにこりさんでした」と娘への愛情をにじませつつ、「最後の最後にあ た し オホホ」と自身の弾ける笑顔の自撮りショットも添えてブログを締めくくった。
この投稿にファンから「色んなことが出来るようになってきて益々可愛さ倍増」「かわい過ぎ」「さすがけいちょんの娘」「変顔も可愛すぎます」「癒やされたよ」「表情豊か」「けいちょんにそっくり」「確実に山本さんの娘さんだね！」「可愛い」「お笑いのセンスありあり」や「きっとけいちょんパパに早く会いたいはず」「３日も離れていたから早く会いたいですね」 などの声が寄せられている。
山本と西野は2022年に結婚。31歳差夫婦としても注目を集めており、ブログでは家族の日常を飾らない言葉で発信し、幅広い支持を集めている。また、2024年10月17日に第１子となる 長女が誕生し、2026年１月４日に第２子妊娠を報告。２月には第２子の性別を男の子と発表している。