岡田将生が主演するドラマ「田鎖ブラザーズ」（TBS系）の第2話が、24日に放送された。（※以下、ネタバレを含みます）

本作は、2010年4月27日に殺人事件の公訴時効が廃止されたにもかかわらず、わずか2日の差で両親殺害事件の時効を迎えた“田鎖ブラザーズ”（岡田と染谷将太）が、自分たちの手で犯人を裁くべく警察官となり、事件の真相を追い続けるクライムサスペンス。ドラマ「アンナチュラル」や「最愛」を制作した新井順子氏がプロデューサーを手掛ける。

晴子（井川遥）の調べにより、ひき逃げされた牧村は、身分を偽って暮らしていたことが判明。事件の真相が大きく動きはじめ、野上昌也（近藤公園）は不慮の事故から一転、復讐のために殺人事件を起こした可能性が浮上する。田鎖真（岡田）と田鎖稔（染谷）たちは、消息を絶った野上を再び探し始める。

すると、逃亡中とは思えない、野上昌也の不可解な足取りが次々と明らかになり…。

そんな中、稔は茂木（山中崇）から、晴子とはもう会わないのかと問われるも、頑なにそれを拒否。さらに、突然あるところから稔に連絡があり、両親殺害事件に関わる衝撃的な事実が判明することに。

放送終了後、SNS上には、「期待通り面白くて最高。ただの犯人探しのミステリーではなく、社会に問い掛けがある重厚なドラマ」「子どもの頃の回想シーンは胸が締め付けられた。田鎖兄弟の復讐はどうなっていくのだろう」「『お前が思うほど兄貴は弱くなかった』という稔の“憶測”に号泣した…」「井川さんが当時、切り付けられた少女だった。どんな状況で、あの日、あの場所に居たのかはこれから分かるのかな」などのコメントが投稿された。

また、ラストでは、田鎖兄弟の両親を殺した犯人と目されていた津田（飯尾和樹）が昏睡状態で見付かる展開となった。

これについて、「飯尾さん、ラスボス的な存在で終盤まで出てこないのかと思っていたら、もう再登場してる」「飯尾さんがめちゃくちゃ重要人物」「手掛かりになるはずの津田が、昏睡状態…！」「飯尾さんは犯人ではなさそう。何か事情を知っていて、事件現場から逃走したのかも」「予告で片目を開けた飯尾さんが怖過ぎる」といった声が寄せられた。