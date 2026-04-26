ロゴスの新作「置き配用クーラーボックス」で、宿敵の酷暑日に備えよ
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
暑さが増してくると、要冷蔵・要冷凍商品の置き配が心配になってきますよね。今年は新たに命名された「酷暑日」がどれだけやって来るのか、今から警戒しなくてはいけません。
そこで、4月から発売を開始したLOGOS（ロゴス）の「置き配用クーラーボックス」を活用しませんか？
■この記事で紹介している商品
ロゴス（LOGOS） LOGOS置き配用クーラーボックス 81670250
11,800円
Amazonで見るPR
11,800円
楽天で見るPR
冷蔵・冷凍品の受け取りに対応する高い保冷力
「置き配用クーラーボックス」について気になるのは、なんといっても保冷力でしょう。
厚さ10mmの断熱材が採用された構造によって、安心して冷蔵・冷凍品を受け取ることができます。
内部に同メーカーの強力保冷剤「氷点下パック®」（別売り）を収納できるメッシュポケットも装備しているので、夏場でも長時間の保冷が可能なんです。
防犯性と耐久性もバッチリで屋外設置に対応
盗難対策が取れるかも気になるでしょうが、「ダイヤル錠」と「固定用ワイヤー」が付属しています。本体ごと持ち去られるリスクも抑えてくれるわけです。
また、フタや側面には撥水加工、底面には水や汚れに強いターポリン生地を採用。雨天時の屋外設置にも対応しています。
使わないときは折りたたみ、写真のようにスリムに収納しておけますよ。
「置き配用クーラーボックス」で、酷暑日も賢く乗り切りましょう！
ロゴス（LOGOS） LOGOS置き配用クーラーボックス 81670250
11,800円
Amazonで見るPR
11,800円
楽天で見るPR
こちらもおすすめ
ロゴス(LOGOS) 保冷剤 倍速凍結 長時間保冷 氷点下パックM 長時間 防災 日本製
1,149円
Amazonで見るPR
770円
楽天で見るPR
商品のデザインや仕様、価格、パッケージなどは執筆当時のものです。変更されている場合がございます。
Source:Amazon.co.jp