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こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

暑さが増してくると、要冷蔵・要冷凍商品の置き配が心配になってきますよね。今年は新たに命名された「酷暑日」がどれだけやって来るのか、今から警戒しなくてはいけません。

そこで、4月から発売を開始したLOGOS（ロゴス）の「置き配用クーラーボックス」を活用しませんか？

■この記事で紹介している商品

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冷蔵・冷凍品の受け取りに対応する高い保冷力

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「置き配用クーラーボックス」について気になるのは、なんといっても保冷力でしょう。

厚さ10mmの断熱材が採用された構造によって、安心して冷蔵・冷凍品を受け取ることができます。

内部に同メーカーの強力保冷剤「氷点下パック®」（別売り）を収納できるメッシュポケットも装備しているので、夏場でも長時間の保冷が可能なんです。

防犯性と耐久性もバッチリで屋外設置に対応

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盗難対策が取れるかも気になるでしょうが、「ダイヤル錠」と「固定用ワイヤー」が付属しています。本体ごと持ち去られるリスクも抑えてくれるわけです。

また、フタや側面には撥水加工、底面には水や汚れに強いターポリン生地を採用。雨天時の屋外設置にも対応しています。

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使わないときは折りたたみ、写真のようにスリムに収納しておけますよ。

「置き配用クーラーボックス」で、酷暑日も賢く乗り切りましょう！

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