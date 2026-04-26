世界バドミントン連盟（ＢＷＦ）の総会が２５日、デンマーク・ホーセンスで開かれ、従来の「３ゲーム２１点制」の形式から「３ゲーム１５点制」への移行が承認された。国際大会では来年１月から移行していく。

これを受けて、総会に出席した日本バドミントン協会の大野淳事務局長が２６日にオンラインで取材に応じた。「数字だけ見るとスムーズに決まっている。（２８年）ロサンゼルス五輪の選考レースは、この１５点制で行われるので、国内もなるべく早く統一していきたい」と語った。

総会には、１２０か国が出席し、日本は最大の５票が振り分けられた。２４１票のうち、１９８票の賛成、４３票の反対意見があった。近年はワールドツアーなど国際的に大会数が増え、過密日程による選手にかかる負担の軽減にもつながるとの声も上がっており、日本は賛成に回った。大会運営面でも審判など人手不足の問題や「見る人にとってはテンポよく、いい時間になっていく」ことも考慮した。日本ではこれまでに中学の全国大会で試験的に実施し、競技時間の短縮やスムーズな運営において「手応えを感じていた」と明かした。

大野氏によると、池田信太郎強化本部長は日本代表選手への影響について「１５点制の導入で１点の重みが大きくなる。試合の入り方や勝負強さが大事になる。ラリーを制して勝ちきる選手は、より短い中でどう得点を挙げていくのかという力が必要になってくる」との考えを持っているといい、大野氏は「選手最優先で混乱なく、国内大会でもなるべく早く適用できるようにしていきたい」と述べた。

国内最高峰のＳ／Ｊリーグについては「今季から１５点制を導入していきたいと話している」。来季の日本代表選考を兼ねた１２月の全日本総合選手権についても「当然検討」とし、出場権が懸かる予選大会から調整していく。他競技では、卓球が２００１年に１ゲーム２１点制から１１点制に変更している例がある。

一方で、トップ選手以外の一般競技者から１５点制の導入を反対する声も上がっているというが「出場する皆さんの意見や、（各大会の）主管団体に負担をかけるので、意見を聞きながら調整する。全てをいっぺんに変えるのは難しい部分はある」とも語った。