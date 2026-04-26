日本のダート王フォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作厩舎）が今秋に関して、世界を舞台にした２つのローテーションに絞ったことが分かった。矢作厩舎が２５日、公式Ｘで発表した。

一つは愛チャンピオンＳ・Ｇ１（９月１２日、レパーズタウン競馬場）から凱旋門賞・Ｇ１（１０月４日、パリロンシャン競馬場）への転戦。何度も話題に挙がっていた芝への参戦を欧州で、しかも日本競馬の悲願である大一番を大目標に据える形で実現しようとする壮大なプランだ。

もう一つがアメリカでジョッキークラブＧＣ（９月１８日、ベルモントパーク競馬場）からＢＣクラシック・Ｇ１（１０月３１日、キーンランド競馬場）への転戦。ＢＣクラシック連覇となれば２００１、２００２年のティズナウ以来、史上２頭目の快挙となる。

今後に関しては「この二択で、馬の状態を見ながら柔軟に対応していく」としている。さらに、矢作調教師と藤田晋オーナーが協議している写真も添えられているＸの中では「状態が良ければ、年末までに日本で一走したいという結論になりました」と報告。今秋はさまざまな夢を乗せた集大成のシーズンとなりそうだ。