元「青汁王子」こと実業家の三崎優太氏との結婚を発表した人気ユーチューバー・てんちむが、美素肌全開の水着ショットを披露し話題を呼んでいる。

てんちむは２６日までに、自身のインスタグラムを更新し、白ビキニ姿に麦わら帽子を合わせてポーズを取る様子や、プールに入って食事を楽しむ証すなどをアップした。

この投稿には「てんちむ様お綺麗すぎます」「見てるこちらにも幸せが溢れます」「眼福」「可愛いすぎる」などのコメントが寄せられている。

てんちむは三崎氏と３月２８日にそれぞれのＳＮＳで「私事ではありますが、三崎優太と橋本甜歌（てんちむ）は、１月３０日に入籍したことをご報告させていただきます」と連名と２ショットを添えて電撃発表した。２３年１０月から無期限活動休止に入り、２４年４月２６日に自身のＳＮＳで出産したことを発表。「この活動休止中に母になったことをご報告いたします。自分の意思で結婚はせずに、シングルマザーとして子どもを育てています」と明かしていた。同５月に自身のユーチューブチャンネルで、すべての活動を再開することを伝えた。