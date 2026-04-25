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グルメYouTuberのまさみが、自身のチャンネル「まさみちゃんねる」にて、「【焼肉きんぐ】新作！新大久保フェア全種類を爆食！人気店コラボメニュー神すぎた！」と題した動画を公開した。動画では、焼肉きんぐの「きんぐコース」を注文し、五大名物や期間限定の「新大久保フェア」のメニューを次々と実食。それぞれの味わいや、食べ放題ならではの独自のアレンジレシピを紹介している。



月に一度の給料日の楽しみに焼肉きんぐを訪れたまさみ。まずは「きんぐ塩タン（ポーク）」はじめ

五大名物の中からは新商品の「炙りミスジ～ねぎ塩ポン酢～」、看板メニューの「きんぐカルビ」などを堪能する。



続いて、本場韓国の味を楽しめる「新大久保フェア」のメニューへと突入。「ジョンノ モッツァレラチーズハットグ」は、外側の香ばしさと内側のモチモチとした食感を「不思議な魅力」と表現し、熱いうちにチーズを伸ばしながら食べることを推奨した。また、「NENE CHICKEN ヤンニョムチキン」については、衣のザクザク感とケチャップベースの甘みの後に来る上品な辛さを高く評価。SNSで話題の「辛ラーメン トゥーンバ」は、クリームのまろやかさと辛ラーメン特有の刺激が絶妙なバランスだと語った。「カントンジブ 石焼タットリタン」では、ホロホロの鶏肉とトッポギの弾力ある食感を楽しみ、辛さの奥にある野菜の甘みを感じられると説明している。



動画の後半では、食べ放題のメニューを組み合わせたアレンジレシピも披露。鶏カルビやエビ、イカ、焦がし醤油コーンをご飯に乗せ、冷たいとうもろこしのスープとチーズフォンデュソースを網の上で加熱した「きんぐドリア」を作り、「一気に気分は街の洋食屋さん」と絶賛した。



動画の最後でまさみは、新大久保フェアのメニューについて「韓国グルメの魅力をしっかり押さえつつ、食べ放題との相性も抜群」と総括。実際に食べたメニューを単品で注文した場合の料金とコース料金を比較し、3674円分お得になったことを明かし、食べ放題の醍醐味とフェアの完成度の高さを伝えている。