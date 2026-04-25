◆男子プロゴルフツアー 前沢杯 第３日（２５日、千葉・ＭＺ・ＧＣ＝６６５２ヤード、パー７２）

４５歳の宮里優作（大和ハウス工業）は通算１５アンダーで、トップと３打差の８位で最終日を迎える。前日はツアー史上初の連続イーグル締めで６６をマーク。この日は４バーディー、ボギーなしの６８でホールアウトした。「地味でしたね」と、まずは苦笑いだった。

スタートからパーを重ねて迎えた７番で６メートルを沈め、この日最初のバーディーを奪った。ピンが手前に切られた８番パー５は、フォローの風が吹いた。グリーン手前ラフからの難しいアプローチを奧５メートルへ。ねじ込み２ホール続けてスコアを伸ばした。「ちょっと危なかったけど、なんとかバーディーになって良かった。あそこで遅れるとつらいので」と振り返った。

「相変わらずアイアンショットが良くない。うまく打ったと思って（打球を）見ると全然違う所に行っている。ボールの位置が多分右にずれているのかな。まだ探り探り」と首をかしげた。本調子とは言えない状態ながら、優勝争いに踏みとどまった。「やることは変わらない。とにかく上だけを目指して頑張っていく」。２０１７年日本シリーズＪＴカップ以来９年ぶりとなる８勝目へ、最後まで食らいつく。