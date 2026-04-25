グラビアアイドルやコスプレーヤーとしても活躍するタレント三橋くんの1st写真集『no lies』（トランスワールドジャパン）が5月15日にリリースされるのに伴い、誌面カットが週刊FLASHに公開されました。



【写真】三橋くんの1st写真集『no lies』はレタッチを一切していません！

三橋くんがX（@mitsuhashi_zZ）に「週刊FLASHに写真集の中身が先行公開されてます♡ ひと足先に無加工を堪能しちゃってくださいっ....」と投稿。撮影時の画像を添付しました。プールで無邪気に遊ぶ姿を収めたセクシーショットで、黒のビキニに包まれた豊満なボディは必見です。



三橋くんの1st写真集『no lies』の撮影地はすべてグアム。加工（レタッチ）を一切行なわない「無加工写真集」に挑戦しており、ありのままの彼女の表情を収めた一冊に仕上がっています。表紙は丈が短いミニTシャツの彼女がバストトップを両腕で隠した過激ショット。豊満な96センチバストを隠しきれず、下乳や深い谷間が露わになっています。



【三橋くんプロフィル】

みつはしくん 2001/11/12生まれ 神奈川県出身 Size：T162B96W58H86S23.5 血液型O 趣味はFPSゲーム／コスプレ 特技は戦闘機のF-1からF-35の愛称を全部言える 最新情報はX（@mitsuhashi_zZ）で発信