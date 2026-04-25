◆パ・リーグ 楽天７―９西武（２５日・楽天モバイル最強）

西武が逆転勝ちで楽天戦は今季初勝利。日本ハムを抜いて４位に浮上した。４番手・篠原響投手（１９）がプロ初勝利。新外国人でＷＢＣ台湾代表の林安可（リン・アンコー）外野手（２８）が来日最多の３安打４打点と大暴れした。

２月には侍ジャパンのサポートメンバーに選ばれ、ソフトバンクとの強化試合で先発マウンドに上がった篠原。この日は５―５の７回に４番手として登板すると、小郷を一邪飛、小深田を中飛、村林を二ゴロで３者凡退に封じた。最速１５６キロを計測し、１３球のうち１２球が直球と真っ向勝負でねじ伏せた。すると、直後の８回に西武は渡部が決勝の適時三塁打を放ち、カナリオの左前適時打、林安可の２号２ランで一挙４点を勝ち越した。

篠原は２４年ドラフト５位入団の高卒２年目。ルーキーイヤーの昨季は２試合で０勝１敗、防御率１０・２９とプロの壁にはね返されたが、２年目はリリーフとして輝きを放っている。６試合で１勝１敗３ホールド、防御率１・６９、奪三振率１１・８１。ドラフト下位指名、高卒２年目に救援でブレイクといえば、ドジャース・山本由伸投手（２７）と重なる部分がある。身長も同じ１７８センチ。将来的には先発として球界のエースに育つ資質は十分だ。

試合後のヒーローインタビューは以下の通り。

―初勝利。

「本当は去年したかったんですけど、今年こういう形になって。でも初勝利できたことはすごくうれしいです」

―勝利を呼び込んだ。

「野手の人がすごい打ってくれたので、安心して試合を見てられました」

―記念ボールは？

「去年親にあげられなかったので、親にまずあげたいと思います」

―誰に報告したいか。

「まずは親に今までありがとうという気持ちを伝えるとともに、ボールを渡したいと思います」

―今後へ向けて。

「ライオンズのリリーフは１２球団でも一番いいと思うので、その一員としてチームの勝利に貢献できるように頑張ります」