『DOC（ドック）3 あすへのカルテ』NHK総合で6月7日（日）より放送！

イタリア発、12年間の記憶を失ったエリート医師が主人公の『DOC（ドック）3 あすへのカルテ』（全16話）が、NHK総合にて6月7日（日）23：00より放送される。

アンドレアの空白の12年がついに動き出す！

驚きの実話をもとにした人気ドラマがシーズン3に突入。頭に銃撃を受けて12年間の記憶を失ったエリート内科医アンドレア・ファンティ。その影響で、病院長のアニェーゼと離婚したことも、のちに同僚のジュリアと交際していたことも覚えていなかった彼は、「ドクター未満のDOC（ドック）」として内科に戻り、仲間とともに再び人生を歩み始める。新シーズンではコロナ禍を乗り越え、再び医長に返り咲いたアンドレアは、記憶が戻りかけていると感じ始めるが…。そのほかにも病院では、効率化アップのために診断にAIが試験的に導入されたり、地震が発生してアンドレアは臨月の妊婦とエレベーターに閉じ込められたり、ある人物が病院の情報を流していたことが判明したりと、様々なことが起きる。

記憶を失ったエリート医師の愛と再生の物語は話題を呼び、アメリカ、ギリシャ、インド、メキシコでリメイク版が作られている。

『DOC（ドック）3 あすへのカルテ』あらすじ

頭に銃撃を受け、12年間の記憶を失ったエリート内科医アンドレア・ファンティ。「ドクター未満のDOC（ドック）」として内科に戻り、仲間たちとともに再び人生を歩み始める。コロナ禍を乗り越え、再び内科医長に返り咲いたアンドレアは、医師として様々な症状の患者に、鋭い観察眼と真心で向き合う日々を送っている。そんな中、アンドレアは自分の記憶が戻りかけていると感じる。だが、その「記憶」は、アンドレアにとって衝撃の「真実」を呼び覚ますことに…。元妻・アニェーゼの隠された秘密とは？ そして元恋人・ジュリアはアンドレアのもとを去る決意を？ 過去と現在が交錯しながら、空白の12年がついに動き出す！

『DOC（ドック）3 あすへのカルテ』キャスト、声優

ルカ・アルジェンテーロ（アンドレア・ファンティ役／声：安元洋貴）

マティルデ・ジョリ（ジュリア・ジョルダーノ役／声：沢城みゆき）

サラ・ラッザーロ（アニェーゼ・ティベリ役／声：日郄のり子）

ジョヴァンニ・シフォーニ（エンリコ・サンドリ役／声：関俊彦）

ピエルパオロ・スポッロン（リッカルド・ボンヴェーニャ役／声：大河元気）

マルコ・ロセッティ（ダミアーノ・チェスコーニ役／声：高橋広樹）

エリーザ・ディ・エウザニオ（テレーザ・マラルディ役／声：斉藤あんり）

ジャコモ・ジョルジョ（フェデリコ・レンティーニ役／声：山下誠一郎）

ラウラ・クラヴェディ（マルティーナ・カレッリ役／声：八巻アンナ）

エリーザ・ウォン（ワン・リン役／声：内田秀）

『DOC（ドック）3 あすへのカルテ』放送情報

NHK総合にて6月7日（日）23：00より放送

毎週日曜日23：00〜

［ステレオ2ヵ国語（主：日本語吹き替え／副：イタリア語）｜字幕放送有り］

※NHK ONEで同時・見逃し配信予定

BSプレミアム4Kで、『DOC（ドック） あすへのカルテ』シーズン1〜2を再放送

［放送予定］6月11日（木）放送スタート 毎週木曜日 17：00〜（※放送日時は変更になる場合があります）





（海外ドラマNAVI）

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