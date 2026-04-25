1児の母・神田うの「ピーマンの肉詰めの手間なし進化系」ワンパン手料理公開で反響続々「画期的」「簡単で美味しそう」
【モデルプレス＝2026/04/25】タレントの神田うのが4月25日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】51歳美人タレント「画期的」ワンパンで作ったピーマンの肉詰め公開
神田は「インスタで流れてきたワンパンで作る簡単お料理作ってみたよー」とつづり、フライパン1つで調理する様子を動画で投稿。ひき肉などの材料をフライパンの中で直接こねて広げ、その上に半分に切ったピーマンを伏せて乗せて焼くという手法を披露した。「『ピーマンの肉詰め』の手間なし進化系ですねw」とユニークな表現も添えている。
さらに、蒸し焼きにして火が通った後にチーズを乗せ、仕上げに同じフライパンで作った特製ソースをたっぷりと上にかける様子も公開。「ご飯が進む良いおかずでした」と報告し、「ピーマンの肉詰めもピーマンにお肉詰めないで作れちゃう簡単お料理 多少アレンジしてまた作ろーっと」と気に入った様子を記している。
この投稿には「簡単で美味しそう」「肉を詰めないという発想が画期的」「洗い物少なくて最高」「見た目が豪華で美味しそう」「忙しいときにピッタリ」「うのさんがワンパン料理作ることに驚いた」「真似したい」といった声が寄せられている。
神田は2007年に結婚。2011年に第1子となる長女を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】51歳美人タレント「画期的」ワンパンで作ったピーマンの肉詰め公開
◆神田うの、ワンパンで作る簡単料理公開
神田は「インスタで流れてきたワンパンで作る簡単お料理作ってみたよー」とつづり、フライパン1つで調理する様子を動画で投稿。ひき肉などの材料をフライパンの中で直接こねて広げ、その上に半分に切ったピーマンを伏せて乗せて焼くという手法を披露した。「『ピーマンの肉詰め』の手間なし進化系ですねw」とユニークな表現も添えている。
◆神田うののワンパン料理に反響
この投稿には「簡単で美味しそう」「肉を詰めないという発想が画期的」「洗い物少なくて最高」「見た目が豪華で美味しそう」「忙しいときにピッタリ」「うのさんがワンパン料理作ることに驚いた」「真似したい」といった声が寄せられている。
神田は2007年に結婚。2011年に第1子となる長女を出産した。（modelpress編集部）
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