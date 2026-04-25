乃木坂46一ノ瀬美空、フリルミニスカから美脚輝く「体の半分以上が脚」「ポーズも可愛すぎる」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/04/25】乃木坂46の一ノ瀬美空が4月23日、自身のInstagramを更新。ファッション雑誌撮影のオフショットを公開し、話題となっている。
【写真】22歳乃木坂「体の半分以上が脚」絶賛相次ぐミニスカ姿
一ノ瀬は「『ar 5月号』 発売中です」「今回も可愛いお洋服がたくさんで幸せでした〜〜！」とつづり、雑誌「ar」（主婦と生活社）の最新号でのオフショットを公開。オーバーサイズのジャケットにピンク色のフリルミニスカートを合わせたコーディネートをはじめ、柄物の長袖カットソーにボリューム感のあるスカートを合わせたファッションなどを披露している。
この投稿を受け、ファンからは「体の半分以上が脚」「ポーズも可愛すぎる」「めっちゃ可愛い」「全部似合ってる」「スカートが素敵」「着こなしててさすが」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
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【写真】22歳乃木坂「体の半分以上が脚」絶賛相次ぐミニスカ姿
◆一ノ瀬美空、春めくフリルミニスカ姿披露
一ノ瀬は「『ar 5月号』 発売中です」「今回も可愛いお洋服がたくさんで幸せでした〜〜！」とつづり、雑誌「ar」（主婦と生活社）の最新号でのオフショットを公開。オーバーサイズのジャケットにピンク色のフリルミニスカートを合わせたコーディネートをはじめ、柄物の長袖カットソーにボリューム感のあるスカートを合わせたファッションなどを披露している。
◆一ノ瀬美空の投稿に反響
この投稿を受け、ファンからは「体の半分以上が脚」「ポーズも可愛すぎる」「めっちゃ可愛い」「全部似合ってる」「スカートが素敵」「着こなしててさすが」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
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