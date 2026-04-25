ano、新曲「貸しっぱなしデスティニー」が、6月26日全国公開『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』主題歌に決定！

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6月26日（金）全国公開の『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』の主題歌に、anoの新曲「貸しっぱなしデスティニー」が決定。『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』の本ビジュアルと最新の映像を使用した本予告映像内で劇場版主題歌が初解禁となった。

1999年より「月刊少年エース」(発行：株式会社 KADOKAWA)にて連載中の漫画家・吉崎観音による大人気作品『ケロロ軍曹』。2004年4月にアニメ放送がスタートしてから20周年を迎えた2024年4月1日に、公式 YouTube チャンネルにてアニメ化20周年の新プロジェクト再始動を公開。そして、アニメ20周年記念プロジェクトの一環として、劇場版としては2010年以来16年ぶりとなる新作『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』が6月26日（金）に全国公開となる。

このたび、待望の最新映像となる本予告映像が解禁！併せて本ビジュアル、主題歌、そして本作のオリジナルキャラクター “アルル”と“デルル”の声優も解禁となりました。3月に開催された AnimeJapan 2026 にてキャラクター画像が公開され、声優についても話題となっていたアルル役とデルル役に、SixTONES のメンバーで、音楽活動のみならず、ドラマや映画、舞台などで俳優としても活躍するジェシーに決定。バラエティで見せるユニークな面と持ち併せた器用さから、今回、ケロン人の兄弟役に抜擢！一人二役に初挑戦する。

主題歌は、オープニング曲「また帰ってきたケロッ！とマーチ」に続いてanoが担当することが決定。本作のために書き下ろした楽曲「貸しっぱなしデスティニー」は、anoのパワフルな歌唱力が際立つ、疾走感あふれるロックチューンとなっており、シリーズ史上最大規模の戦いに相応しい楽曲に仕上がっている。作詞はあの、作曲はあのと「骨バキ☆ゆうぐれダイアリー」でもタッグを組んでいるこめだわらとの共作、編曲はTAKU INOUEが担当。あのは、アニメ20周年記念プロジェクトの宣伝隊長を務めている。

＜anoコメント＞

「また帰ってきたケロッ！とマーチ」に続いて、主題歌も担当させていただきました。令和の時代にケロロたちが帰ってきてくれたことへの喜びと、時代が変わっても変わらないケロロたちの愛おしい日常を曲にしました。

監督はじめ、ケロロチームの皆さんが僕のライブを見て、パブリックイメージだけじゃなく、そうじゃない部分や激しい部分をリクエストしてくださったので、それに思う存分応えさせていただいたつもりです！

映画と合わせて楽曲も楽しんでいただきたいです。

●作品情報

『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』

6月26日（金）全国公開

【キャスト】

ケロロ軍曹：渡辺久美子

タママ二等兵：小桜エツコ

ギロロ伍長：中田譲治

クルル曹長：子安武人

ドロロ兵長：草尾 毅

日向冬樹：桑島法子

日向夏美：斎藤千和

日向 秋：平松晶子

西澤桃華：池澤春菜

サブロー：石田 彰

東谷小雪：広橋 涼

アンゴル＝モア：能登麻美子

アルル／デルル：ジェシー（SixTONES）

【スタッフ】

原作：吉崎観音『ケロロ軍曹』(KADOKAWA 刊)

脚本・総監督：福田雄一

監督：追崎史敏

キャラクターデザイン：小池智史

キャラクターデザイン・総作画監督：小池智史

色彩設計：𠮷村智恵

美術監督：河合泰利

●ライブ情報

「ano Hall Tour 2026 DUAL DINER」追加公演開催決定

詳細はこちら

https://ano-official.com/news/detail/72387

2026年9月4日（金）

時間：OPEN 18:00 / START 19:00

会場：東京・東京ガーデンシアター

お問い合わせ先：ホットスタッフ・プロモーション 050-5211-6077 (平日12:00〜18:00)

TICKET

全席指定 \9,900(税込)

入場制限

3歳以上チケット必要、2歳以下入場不可

ano Hall Tour 2026 DUAL DINER

2026年3月7日（土）神奈川／厚木市文化会館 OPEN 16:00 / START 17:00

2026年3月14日（土）愛知／Niterra日本特殊陶業市民会館 ビレッジホール OPEN 16:00 / START 17:00

2026年3月28日（土） 宮城／東京エレクトロンホール宮城（宮城県民会館） OPEN 16:00 / START 17:00

2026年4月4日（土）香川／サンポートホール高松・大ホール OPEN 16:00 / START 17:00

2026年4月19日（日）福岡／福岡市民ホール 大ホール OPEN 16:00 / START 17:00

2026年5月9日（土）広島／広島JMS アステールプラザ 大ホール OPEN 16:00 / START 17:00

2026年5月16日（土）新潟 ／新潟テルサ OPEN 16:00 / START 17:00

2026年5月22日（金）北海道／札幌市教育文化会館 大ホール OPEN 17:30 / START 18:30

2026年5月31日（日）大阪／グランキューブ大阪 OPEN 16:00 / START 17:00

2026年9月4日（金）東京／東京ガーデンシアター OPEN 18:00 / START19:00 ※追加公演

券種・料金：全席指定 8,800円（税込）／※追加公演のみ 全席指定 9,900円（税込）

特設サイト

https://ano-special.com/halltour2026/

主催・企画・制作：トイズファクトリー

制作協力：ハンズオン・エンタテインメント

anoオフィシャルファンクラブ「CLUB DENTAL MOUSE」会員限定

弾き語りライブ「天国未遂 Vol.1」開催決定！

詳細はこちら

https://ano-official.com/news/detail/72449

【東京公演】

2026年7月10日(金)

＜1部＞ OPEN 16:00 / START 17:00

＜2部＞ OPEN 19:00 / START 20:00

会場：東京キネマ倶楽部

お問い合わせ先：ホットスタッフ・プロモーション 050-5211-6077 (平日12:00〜18:00)

席種・料金

1階スタンディング \7,700(税込)

2階指定席 \7,700(税込)

※東京公演のみ別途ドリンク代 \500

【大阪公演】

2026年7月12日(日)

時間：OPEN 16:00 / START 17:00

会場：大阪市中央公会堂 大集会室

お問い合わせ先：キョードーインフォメーション 0570-200-888 (平日12:00〜17:00)

席種・料金

全席指定 \7,700(税込)

注意事項

・3歳以上チケット必要

・2歳以下入場不可

●イベント情報

2026年5月3日（日・祝）

rockin’on presents「JAPAN JAM 2026」（千葉・千葉市蘇我スポーツ公園）

2026年5月30日（土）

「OSAKA METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2026」（大阪・海とのふれあい広場）

2026年7月15日（水）

Paledusk主催対バンツアー『Who killed Paledusk?? TOUR』（東京・Zepp Shinjuku）

©吉崎観音／KADOKAWA・劇場版ケロロ軍曹製作委員会

関連リンク

あの / ano 公式X

https://x.com/ano2mass