高級車を複数台所有する女性YouTuberのあま猫が2026年4月21日に公開した動画で、サーキット走行用に新調したレーシングスーツを身にまとう姿を披露した。

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あま猫は「レクサスIS500」、「日産GT-R（R35型）」、「ランボルギーニ・ウラカンEVOスパイダー」、「スバルWRX」、「ホンダNSX（NA1）」、「マクラーレン750Sスパイダー」「フェラーリ F355 ベルリネッタ」などの高級車を愛用する女性YouTuber。

「【怒られました】走行会でスピンした後、急遽呼び出しをくらいまさかの展開に…」と題した動画では、愛知県名古屋市を訪問。目的は、レーシングドライバー・塚本ナナミ選手の手引きにより、同市に本社を置き、塚本選手をスポンサードする自動車用品の販売などを行う企業「ナヴィック」から、レーシングスーツをはじめとした装備品を譲り受けるためだ。

はじめに提供されたのは、レーシングシューズ。あま猫は先日参加した富士スピードウェイでの走行会にて、愛車「フェラーリ F355 ベルリネッタ」でサーキットコースを走行中、コーナーを曲がり切れずに盛大にスピンしたばかり。あま猫が「シューズとかいつも適当なスニーカーを履いてて」と話すと、塚本選手は「ダメです」とキッパリといい、「本当に靴って事故のもとになるから。シューズこそこだわってほしい」と伝えた。

次に、厳しい安全基準をクリアしたことを示す「FIA公認」のレーシングスーツが用意され、これをあま猫は早速着用。カラーはブラックをベースとし、身体の側面に白やビビットなピンク色が入るというスタイリッシュな一着だ。その着こなしを見た塚本選手は「すごいピッタリ。可愛い。足が長いからさすが似合うね！」と、称賛した。

こうした装備品を、選び方からその重要性まで、塚本選手の懇切丁寧な説明を受けた上でゲットしたあま猫は「塚本選手のおかげで、これから本格的に走行会も頑張っていけそうな気がする」とニッコリ。そして、富士スピードウェイでスピンしてしまったことを踏まえ「ああいったことが起きたり、万が一クラッシュだったり、何か事故が起きた時に自分の身体を守り、そして色んな車を今後もたくさんしばき倒していくためにも、一番重要になってくるものがレーシングスーツやレーシングシューズだったりすると思うので、今後たくさんの動画で活躍してくれるんじゃないかと思います」と語っていた。

あま猫のレーシングスーツ姿に対し、コメント欄には「めっちゃ似合ってる」「カッコ良いし良く似合ってます」「めちゃくちゃ良きです」などの声が寄せられている。

（文＝こじへい）