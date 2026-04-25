「有力馬次走報」（２４日）

有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。

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◆日経賞４着のエヒト（牡９歳、栗東・森秀）が天皇賞・春（５月３日・京都、芝３２００メートル）の１週前追い切り。首をリズミカルに上下させて栗東坂路を４Ｆ５４秒３−３９秒７−１２秒１で登坂した。「在厩調整が続くので気持ちを切らさず、かつ追い詰め過ぎないように。道中で折り合いに苦労するタイプでもないし、海外では三千も経験。距離は大丈夫です」と清水亮助手。

◆デイリー杯２歳Ｓ８着のキャンディード（牡３歳、栗東・松下）が、復帰戦に予定していたＮＨＫマイルＣ（５月１０日・東京、芝１６００メートル）を見送ることに。鼻出血が再発したため。復帰のメドについて「早くて秋になりそう」と松下師。

◆２４年のダービー７着後、左前浅屈腱炎で休養しているキタサンブラックの半弟シュガークン（牡５歳、栗東・清水久）が、新潟大賞典（５月１６日・新潟、芝２０００メートル）で復帰することが分かった。鞍上は引き続き武豊を予定。「この後は宝塚記念（６月１４日・阪神、芝２２００メートル）に出走させたい」と清水久師。

◆短期免許 ＪＲＡが２４日、フランシスコ・ゴンサルベス騎手（３６）＝アルゼンチン＝に交付。期間は５月２日〜６月２８日まで。身元引受調教師は和田勇介師で、契約馬主は中村祐子氏。