35万回以上視聴され1.2万「いいね」を集めているのは、可愛らしいクセを持った猫の姿。コメント欄は、視聴者からの「舌チロッて出ちゃうのたまらんです」「控えめなぴゃっが可愛すぎる～」「舌が長いのかなぁ」などの声であふれています。

【動画：『ぴゃ』と鳴く猫→『口元』を見ていると……飼い主を笑顔にした『まさかのクセ』】

「ぴゃ」と鳴く猫

Instagramアカウント「かきとてって」に投稿されたのは、キジトラの「かきちゃん」のちょっと変わったクセ。この日のかきちゃんは飼い主さんに見つめられ、何かを伝えたくなったのか小さな声で「ぴゃ」と鳴いたそうです。

「ぴゃ」と鳴くときにかきちゃんがちらりと覗かせたのが、可愛い『舌』。かきちゃんは鳴くときになぜか舌を出すのがクセなのだそうです。飼い主さんは「舌が長いのかな？」と考えているそうですが、実際のところは謎なのだとか。

しぱしぱさせるかきちゃん

飼い主さんたちがかきちゃんの可愛い舌を見て笑っていると、かきちゃんは穏やかな表情で目を「しぱ…しぱ…」と瞬かせたといいます。眠そうな仕草にも思えますが、猫は飼い主への愛情を表現するときにも目をしぱしぱさせるそうです。

おめめで愛情を伝えたあと、かきちゃんはまた小さな声で「ぴゃ」と鳴いたとのこと。飼い主さんは舌を出して「ぴゃ」と鳴く可愛いかきちゃんに癒され、かきちゃんは大好きな飼い主さんの笑顔をたくさん見られて、まさにウィンウィンな関係といえますね。

愛情いっぱいの家族

かきちゃんのおうちには、キジシロの「てってちゃん」も暮らしているそう。くっついて寝るなどふたりはもちろん仲良しですが、激しくじゃれ合う、いわゆる『にゃんプロ』をすることもあるとのこと。

大好きな家族と仲良しのてってちゃんに囲まれて、かきちゃんは幸せいっぱいのはず。甘えたいときに気が緩んで舌が出てしまうのかもしれませんね。何度でも見たくなる、とてもキュートなクセです！

投稿には、「しぱしぱおめめも可愛い」「うにゃー可愛い～好きってしてる」と、かきちゃんの「しぱしぱ」に盛り上がる視聴者からのコメントも届いていました。

Instagramアカウント「かきとてって」には、仲睦まじいかきちゃんとてってちゃんの様子も投稿されていますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「かきとてって」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。