“健康管理の次元が変わる” 睡眠・心電図全部入りのApple Watchが10%オフ
こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。
本日2026年4月24日は、心電図の記録や高・低心拍数、不規則な心拍リズムの通知、睡眠時無呼吸の兆候検出など、医療レベルに近いヘルスケア機能を搭載し「Apple Watch Series 11（GPSモデル）」がお得に登場しています。
■この記事で紹介している商品
ただいま、10%オフで狙い目！ さらに健康を管理できるようになった最新モデル「Apple Watch Series 11」がセール中に！
最大24時間駆動や15分で最大8時間使える高速充電を備えた「Apple Watch Series 11（GPSモデル） - 46mmジェットブラックアルミニウムケースとブラックスポーツバンド」が、現在、Amazonで10%オフに！
高血圧の兆候を通知するパターン検出に対応。加えて、心電図の記録や高・低心拍数、不規則な心拍リズムの通知、睡眠時無呼吸の兆候検出など、医療レベルに近いヘルスケア機能を搭載しています。
睡眠スコアで眠りの質を数値化し、回復状態を可視化。血中酸素レベルのチェックやバイタルデータの確認も可能で、日々のコンディション管理を高度に記録できます。
タフな設計と長時間駆動で毎日ガシガシ使える1本に！
Series 11は、Series 10比で2倍の耐擦傷性能を持つガラスディスプレイを採用し、50m耐水とIP6X防塵にも対応。ワークアウト面では、ペーサーや心拍ゾーン管理など高度なトレーニング機能を搭載し、ランニングからヨガまで幅広くカバーします。
バッテリーは最大24時間駆動に加え、15分充電で最大8時間使用が可能。薄く軽量なデザインなので、装着のストレスも最小限に抑えられていますよ。
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なお、上記の表示価格は2026年4月24日15時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください
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Source: Amazon.co.jp