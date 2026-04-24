Mリーグ機構は「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」セミファイナルシリーズ、4月24日の第1試合に出場する4選手を発表した。注目はなんといってもファイナルシリーズ進出を目指すリーグ3位から6位までの4チームが集った直接対決。今夜の2試合で、どのチームがどの順位にいるか、まるでわからないほどの接戦だ。

【映像】3〜6位の直接対決！（中継）

前日、赤坂ドリブンズがマイナス域から脱出し、4位まで2ランクアップしたことで状況は激変。＋400ポイント台を維持した上位2チームは抜け出したが、3位以下は激戦。点数次第では1試合で3位が6位、6位が3位になるほどだ。4チームとも残り6試合。1試合とも失敗できない中、勝利をもぎ取るのはどこか。

【4月24日第1試合】

赤坂ドリブンズ・鈴木たろう（最高位戦）

KONAMI麻雀格闘倶楽部・佐々木寿人（連盟）

セガサミーフェニックス・竹内元太（最高位戦）

TEAM雷電・本田朋広（連盟）

【4月23日終了時点での成績】

1位 BEAST X ＋458.9（16/20）

2位 EX風林火山 ＋436.3（16/20）

3位 TEAM雷電 ＋103.2（14/20）

4位 赤坂ドリブンズ ＋47.7（14/20）

5位 KONAMI麻雀格闘俱楽部 ＋39.9（14/20）

6位 セガサミーフェニックス ＋31.9（14/20）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

