DJI JAPAN株式会社は、公式オンラインストアにおいて「DJI GWセール」を開催している。

ゴールデンウィークの旅行やレジャーに向けたという特別セール。特設ページ内には「旅先の瞬間を大切に」というコーナーが設けられており、携帯性に優れた小型ドローンやスマートフォン用ジンバル、アクションカメラやワイヤレスマイクなどの対象製品が、通常価格から割り引かれている。

さらに、アウトドアや車中泊での活躍が期待できるポータブル電源の「DJI Power」シリーズもセールの対象となっている。

なお、新製品「Osmo Pocket 4」「DJI Avata 360」は、今回のセール対象に含まれていない。

セール名

DJI GWセール

開催場所

DJI公式ストア（オンライン）

対象製品（例）

ドローン

マイク

ジンバル

カメラ

ポータブル電源

DJI Mini 3（DJI RC-N1付属）：44,220円→36,300円 DJI Neo（機体単体）：33,000円→24,750円 DJI Flip（DJI RC-N3付属）：66,660円→56,650円 DJI Avata 2（機体単体）：61,050円→51,920円 DJI Mini 4K：42,680円→33,220円DJI Mic Mini（トランスミッター×2 + レシーバー×1 + 充電ケース）：14,520円→12,980円Osmo Mobile 7：10,340円→8,800円 Osmo Mobile 8 アドバンストトラッキングコンボ：18,480円→15,620円Osmo 360 スタンダードコンボ：56,980円→51,260円 Osmo Action 4 スタンダードコンボ：34,320円→30,250円DJI Power 1000：114,400円→53,100円 DJI Power 500：58,300円→49,990円 DJI Power 2000：255,200円→115,500円 DJI Power 1000 V2：143,000円→65,100円