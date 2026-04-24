公道走行できないショーカーは明記を

自動車技術総合機構（NALTEC）は2026年3月25日、カスタムカーの祭典「東京オートサロン2026」「大阪オートメッセ」「オートメッセ in 愛知」の会場で行った、不正改造車を排除する取り組みの実施結果を発表しました。

東京オートサロンを始めとするカスタムカーショーでは、毎年自動車メーカー本体が出展するだけでなく、パーツメーカーやカスタムショップなども意匠を凝らしたカスタムカーやチューニングカーを披露します。

【画像】「ええぇぇ…！」 これが検問で摘発された「不正改造車」です！ 画像で見る（30枚以上）

ただし、すべての展示車両が公道を走行できるわけではありません。

日本国内の公道を走るには、安全・環境基準を定めた「保安基準（道路運送車両法）」に適合させる必要があります。

装置の改造や取り外しなどによって、基準を満たさなくなると、「不正改造車」として公道を走行することは違法となります。

ショーでの展示車両のなかには、あくまでイベント展示用として改造を行ったのみで、公道を走る前提ではないとしても、保安基準に合致しないように改造されたものも多数あります。

例えば、サスペンションの改造（シャコタンやバネカット）、タイヤ・ホイールなどの回転部分の突出（ハミタイ）、窓ガラスへの貼付物等（フルスモやハチマキなど）、車体の突起物（竹ヤリマフラーなど）、スポイラー（競技用ウイングなど）、灯火器の改造や装着といったものです。

もちろん会場では、一般来場者に対して「公道走行不可のショーカー」と明記があれば問題はありませんが、自動車技術総合機構によると、そうした展示で来場者に保安基準に関する誤解を与え、不正改造の認識がないまま、保安基準不適合車を運行するなどの行為を増加させる可能性があるとの懸念を示しています。

同機構では展示車両に対し、公道走行不可のショーカーには、その旨を見やすく表示するように、出展者に対して啓発活動（注意喚起）を実施しています。

2025年度では、2025年7月から2026年2月までに開催された「東京オートサロン2026」「大阪オートメッセ」「オートメッセ in 愛知」の3つのイベントで、1750台の出展車両をチェック。

このうち保安基準不適合が確認されたのは24台、のべ40箇所に及びました。なお、基準不適合箇所で多かったのが、「タイヤ・ホイールの突出（ハミタイ）」、「窓ガラスへの貼付物等（フルスモ・ハチマキ）」「エア・スポイラ」でした。

これらの車両には、「公道走行不可」と見やすく表示してもらうよう出展者に対して啓発活動を実施したということです。

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東京オートサロン事務局も、競技・展示専用車両を除き「公道走行を前提とした道路運送車両の保安基準に則ったクルマづくり」という考え方を提唱しています。

ルールを守りつつ、「見て楽しむ改造」と「乗って楽しむ改造」をしっかり線引きすることで、周囲に迷惑をかけないカーライフを楽しむことができます。

同機構によれば、啓発活動開始から20年が経過したことで、ショーの主催者や出展者、自動車ユーザーの不正改造に対する理解も深まってきているとしつつも、「引き続き関係団体等と協力し、不正改造車の撲滅に向けて取り組んでまいります」としています。