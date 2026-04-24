KDDIは、「Samsung Galaxy S26 256GB」について「スマホトクするプログラム＋」の残価を変更し、「auオンラインショップお得割」の割引額を増額した。これにより、2年間の端末分負担額が最安で8900円となる。

「スマホトクするプログラム＋」を利用すると、端末を24回払いで購入し、24回目の支払月（25カ月目）までに返却で、最終回の24回目は支払いが免除される。次の端末をauで買い替えない場合は、最大2万2000円の特典利用料がかかる。

今回、「Samsung Galaxy S26 256GB」は「スマホトクするプログラム＋」の残価（分割購入時の最終回分）が増額され、支払い23回目までの端末分支払額は5万2900円となった。

また、他社／povo2.0やUQモバイルからの乗り換えによる「auオンラインショップお得割」の割引額が、2万2000円→4万4000円に増額された。料金プラン「スマホミニプラン＋」の申し込みは対象外で、対象年齢は19歳以上。

「Samsung Galaxy S26 256GB」の端末価格15万2900円－「スマホトクするプログラム＋」最終回分免除（10万円）－「auオンラインショップお得割」（4万4000円）で、2年間の端末分負担額は8900円。次の端末をauで買い替えない場合は特典利用料2万2000円がかかり、実質3万900円となる。