11人組アイドルグループGANG PARADE（通称：ギャンパレ）のヤママチミキさんがこよなく愛するディズニーに関連するエンタメ情報を発信。取材レポート、アイテムレビューなどなど毎週金曜日に更新中です！

こんにちは！

GANG PARADEのヤママチミキです！

現在、東京ディズニーシーでは、開園25周年を記念したアニバーサリーイベント”スパークリング・ジュビリー”が開催中です。

新しいイベントが始まったとき、みなさんが一番楽しみにするものはなんでしょうか？

デコレーションやグッズ、フードなど、さまざまな楽しみがありますが、やはりショーやパレードなどのエンターテインメントへの期待値がとても高くなります。

ということで今回は、”スパークリング・ジュビリー”で始まったエンターテインメントを2つ紹介していきたいと思います！

1つ目は、メディテレーニアンハーバーで開催されている”スパークリング・ジュビリー・セレブレーション”

ジュビリーブルーを基調とした衣装に身を包んだミッキー、ミニー、ドナルド、デイジー、グーフィー、プルート、ダッフィー、シェリーメイが、25周年の装飾が施されたバージに乗り、ゲストに挨拶をします。

そして、ピアッツァ・トポリーノ(通称ミッキー広場)、ザンビーニ・ブラザーズ・リストランテ前、リドアイルといった陸上にも、それぞれディズニーの仲間たちが登場し、ゲストと一緒に25周年をお祝いします。

ハーバーショーで陸上にキャラクターたちが登場するのはとても久しぶりですね！

意外だったのは、ピノキオ、ジミニー・クリケット、ゼペットの3人が選出されていること。

フリーグリーティングでよくハーバーに出てきてくれていた3人だったので、なんだかとても嬉しい気持ちになりました。

今回も一緒に踊るターンがあります！

最初レクチャーを受けたときは、ちょっと難しいかも…と思ったのですが、やってみると意外とシンプルで繰り返しの振りではあるので、音楽も振りもしっかりと楽しむことができました。

25周年の衣装が可愛らしさと、太陽に当たってキラキラして眩しいくらいの美しさでとても素敵です。

このショーで個人的に一番良かったのは音楽。

ディズニーシーの各テーマポートの音楽や過去の周年イベントのテーマソングなどがメドレーになっているのですが、これはエモい。

今回の周年テーマソングの『カム・ジョイン・ザ・ジュビリー』もとても良いのですか、このメドレーはずるいなと思いました(笑)

2つ目は、アメリカンウォーターフロントにあるウォーターフロントパークで開催されている”ダンス・ザ・グローブ！”

こちらのショーは、イベントに先駆け、1/14から始まっているのですが、現在は内容が一部変更され、フィナーレの演出が25周年ver.となっています。

ウォーターフロントパークにステージが組み立てられショーをするのは約12年振りということで、このショーが発表された際はとても驚きました。

”ダンス・ザ・グローブ！”は、さまざまな文化が行き交い、発展してきたエンターテインメントを、世界のダンスや音楽でお祝いする祭典です。

華やかなダンスやエネルギッシュなパフォーマンス、ヨーロッパのお祭りのようなキュートなステージ、陽気なラテンミュージック、アクロバットなど、さまざまな音楽とパフォーマンスが次々と繰り広げられ、見応え抜群です。

『ミラベルと魔法だらけの家』のミラベルや『塔の上のラプンツェル』のラプンツェル、『ベイマックス』のヒロなど、ディズニーシー初登場のキャラクターも登場し、ミッキー＆フレンズとダンサーさんと共に最高のパフォーマンスをしてくれます。

キャラクターたちの衣装もダンサーさんの衣装もたまりません…！！

素敵すぎる！！

個人的には推しのグーフィーの衣装が優勝だなと思いつつも、ミニーさんの衣装も可愛すぎるな…と頭を抱えてしまいましたね…。

フィナーレは25周年衣装に着替えたミッキー＆フレンズが登場するのですが、この衣装を間近で見れるのがとても嬉しかったです。

キャラクターたちの素敵な姿を観ることができるエンターテインメントは、やはりとても良いですね。

ぜひみなさんも、ジュビリーブルーの衣装に身を包んだミッキーと仲間たちの素晴らしいパフォーマンスを見ていただきたいです！

文・写真：ヤママチミキ

TOP画像デザイン＆イラスト：ジンボウサトシ

バックナンバー

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