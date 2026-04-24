「アルペンチーズケーキが…」グルメも楽しめる“富山県の温泉地”ランキング！ 2位「氷見温泉郷」を抑えた1位は？【2026年調査】
新生活がスタートして慌ただしい日々が続く中、少し足を伸ばして温かい湯船に癒やされたいと考えている方も多いのではないでしょうか。ゆったりとした湯浴みはもちろん、食事のクオリティーでも満足度の高い場所はどこなのか、気になるところです。
All About ニュース編集部では、2026年4月1〜2日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、温泉地に関するアンケートを実施しました。その中から、グルメも楽しめると思う「富山県の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「富山湾の魚介や氷見牛を堪能できるから」（50代男性／東京都）、「実際に行ったことがあり、夕食は外でお寿司を堪能した。居酒屋もあり、2軒目で行ったことがあるから」（50代男性／長野県）、「氷見と言えば、鰤が有名だし、目の前の富山湾の白エビ、バイ貝、ホタルイカ等々様々な魚介類を楽しめる」（40代男性／大阪府）といったコメントがありました。
回答者からは「富山の海の幸を使った料理や立山の山の幸を使った会席料理などがあります」（60代男性／兵庫県）、「おでんやアルペンチーズケーキが楽しめ、トロッコ観光もできる」（40代男性／埼玉県）、「寒い時期に食べた鍋うどんが体が温まって美味しかった」（50代男性／大阪府）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年4月1〜2日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、温泉地に関するアンケートを実施しました。その中から、グルメも楽しめると思う「富山県の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
2位：能登半島国定公園 氷見温泉郷／82票「天然の生簀（いけす）」と称される富山湾に面した氷見温泉郷が2位。冬の「ひみ寒ぶり」は全国的に有名で、その脂の乗りとうまみは格別です。また、富山湾の宝石「シロエビ」や地元の「氷見牛」、コシの強い「氷見うどん」など、魚・肉・麺のすべてが高いクオリティーでそろっている美食の宝庫です。
回答者からは「富山湾の魚介や氷見牛を堪能できるから」（50代男性／東京都）、「実際に行ったことがあり、夕食は外でお寿司を堪能した。居酒屋もあり、2軒目で行ったことがあるから」（50代男性／長野県）、「氷見と言えば、鰤が有名だし、目の前の富山湾の白エビ、バイ貝、ホタルイカ等々様々な魚介類を楽しめる」（40代男性／大阪府）といったコメントがありました。
1位：宇奈月温泉／95票1位は黒部峡谷の入り口に位置する宇奈月温泉でした。日本一の透明度を誇るお湯と共に、富山湾で獲れたばかりの「ホタルイカ」や「紅ズワイガニ」など、鮮度抜群の魚介が並びます。さらに、北アルプスの清冽な雪解け水で醸された地酒や名水仕込みの地ビールなど、お酒とのマリアージュも楽しめる点が人気を博しました。
回答者からは「富山の海の幸を使った料理や立山の山の幸を使った会席料理などがあります」（60代男性／兵庫県）、「おでんやアルペンチーズケーキが楽しめ、トロッコ観光もできる」（40代男性／埼玉県）、「寒い時期に食べた鍋うどんが体が温まって美味しかった」（50代男性／大阪府）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)