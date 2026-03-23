俳優の白洲迅が２３日、都内で主演するテレビ朝日系連続ドラマ「余命３ヶ月のサレ夫」（２４日スタート、金曜・後１１時１５分）の放送直前会見に出席した。

がんで余命宣告され、妻（桜井日奈子）にも浮気される夫役。「タイトルが全て説明してくれているけど、絵に描いたような幸せな家庭を持ち、愛する妻がいて、大切な子どもがいて、夢である建築の仕事に就けて幸せなところから、がんが分かり、余命宣告され、妻の浮気も発覚するという悲劇の多重奏。悲劇を重ねて奏でないでほしいなというのが感想。苦難が矢継ぎ早で、こんなにいじめるのってくらい」と苦笑い。一方で「現場は空気読めないくらい明るい」と告白。妹役を演じる女優・森日菜美からは、白洲の名字にかけて「しらす丼」と呼ばれているという。

最近起こった悲劇を聞かれると「ひと電話１５００円」と回答。「ネット契約を変えたくて電話しようと思ったら、つながらなくて４０分待った。（課金制で）どんどんお金が積み重なって、調べたら１５００円だった」と明かした。公私ともに悲劇に襲われているようだったが、電話の音声ガイダンスのまねをするなど明るかった。