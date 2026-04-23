「日プ新世界」第1回順位発表式結果 加藤大樹が初の1位、51人が脱落【1位〜100位順位一覧】
【モデルプレス＝2026/04/23】サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」（毎週木曜よる9時〜）の第5話が4月23日、動画配信サービス・Lemino（レミノ）にて独占配信され、第1回順位発表式が行われた。
【写真】「日プ」第1回順位発表式で1位となった練習生
第1回順位発表式は、3月26日から4月17日までの23日間に行われたオンライン投票（国民投票70％、SEKAI投票30％で算出された加重方式によるポイント制）に加え、グループバトルでの現場投票、さらにベネフィットを合算した票数で決定。世界182カ国から集まった累計投票数は4120万8948票となった。
これに加え、SEKAIプロデューサーから圧倒的な支持を受けた練習生は「グローバルランカー」として勝ち残る。グローバルランカーは、SEKAIプロデューサーによる投票70％、国民投票30％の割合でポイントを算出し、上位12位に入るデビュー圏内ランカーとして選出される仕組みだ。なお、いずれの基準でも名前が呼ばれなかった練習生は脱落となり、今回は「グローバルランカー」上位12位がすべて50位以内だったため、51人が脱落した。
1位に輝いたのは、韓国のオーディション番組「MAKEMATE1」出身で、チャーミングなキャラクターが注目を集めている加藤大樹（K.DAIKI）。練習生候補から最も評価の高いAクラスに昇格した釼持吉成（KINARI）は2位に続き、韓国のサバイバル番組「FAN PICK」で1位に輝きPICKUSのメンバーとしてデビューした過去を持つ安部結蘭（YURA）は3位となった。
初の順位発表で1位だった矢田佳暉（YOSHIKI）は今回4位に。またSEKAIプロデューサーから圧倒的な支持を受けた練習生「グローバルランカー」1位にも選ばれた。グループバトルにてENHYPENの「Bite Me」を披露し、伸びやかな歌声が話題になったオ・シンヘン（SHINHAENG）は5位に名を連ねていた。
2位に輝いた釼持は「こんな自分に投票していただき本当にありがとうございます。自分は、最初のレベル分け評価で練習生候補という評価をいただいて、こうした場所で自分を練習生にしていただけたお礼を国民プロデューサーの皆様、SEKAIプロデューサーの皆様にさせていただくことが叶いませんでした。そんな中で応援してくださった皆様、本当にありがとうございます」と1位に届かなかった悔しさを語りつつ感謝を伝えた。
また、グローバルランカー2位でもある加藤は「1位という数字をいざもらうと、自分が目指していた場所でもあるので、嬉しいなっていう気持ちが一番の思い」としつつ「第1回順位発表式ということで、まだ油断できない状態なので、これから1位が似合う人になって、デビューまで頑張りたいと思います」と意気込んでいた。
1位：加藤大樹（K.DAIKI）
2位：釼持吉成（KINARI）
3位：安部結蘭（YURA）
4位：矢田佳暉（YOSHIKI）
5位：オ・シンヘン（SHINHAENG）
6位：パク・シヨン（SIYOUNG）
7位：照井康祐（KOSUKE）
8位：ユ・ヒョンスン（HYEONSEUNG）
9位：熊部拓斗（K.TAKUTO）
10位：アダム・ナガイ（ADAM）
11位：倉橋吾槙（GOTEN）
12位：飯塚亮賀（RYOGA）
−−−−−ここまでデビュー圏内−−−−−
13位：土田央修（OSUKE）
14位：小清水蓮（KO.REN）
15位：濱田永遠（TOWA）
16位：小野慶人（KEITO）
17位：後藤結（YUKI）
18位：浅香孝太郎（KOTARO）
19位：柳谷伊冴（ISSA）
20位：イ・ヒョンジェ（HYUNJAE）
21位：横山奏夢（KANAME）
22位：アーチャー・ウイ（ARCHER）
23位：杉山竜司（RYUJI）
24位：大林悠成（O.YUSEI）
25位：チェン・リッキー（RICKEY）
26位：青沼昂史朗（KOSHIRO）
27位：小林千悟（CHISATO）
28位：小笠原ジュゼッペ慧（GIUSEPPE）
29位：板倉悠太（YUTA）
30位：田中蒔（MAKI）
31位：今江陸斗（I.RIKUTO）
32位：篠ヶ谷歩夢（S.AYUMU）
33位：ユン・ジェヨン（JAEYONG）
34位：山下柊（Y.SHU）
35位：松田太雅（M.TAIGA）
36位：藤牧大雅（F.TAIGA）
37位：カク・ドンミン（DONGMIN）
38位：石田亮太（RYOTA）
39位：岡田侑磨（YUMA）
40位：澤井星名（SENA）
41位：南平達矢（TATSUYA）
42位：高橋空良（※「高」は正式には「はしごだか」／T.SORA）
43位：リュウ・カイチ（KAICHI）
44位 リー・ウェイゼ（WEIZE）
45位：森明育（MEI）
46位：大瀬凜和（RINTO）
47位：ジュアン・ジェイ（JAY）
48位：宇野海夢（KAIMU）
49位：西崎柊（N.SHU）
50位：金安純正（JUNSEI）
−−−−−ここまで残留、以下脱落−−−−−
51位：堀野蓮（H.REN）
52位：丸尾尋一郎（JINICHIRO）
53位：平島輝（H.HIKARU）
54位：ヨハン・エマニュエル（YOHAN）
55位：堀尾聖（HIJIRI）
56位：本荘晃（AKIRA）
57位：金田栄都（K.EITO）
58位：岡本拓士（O.TAKUTO）
59位：高谷京平（KYOHEI）
60位：岩城慎二（SHINJI）
61位：佐藤碧空（S.SORA）
62位：櫻井楓真（FUMA）
63位：宮里拓利（M.TAKUTO）
64位：中丸晏寿（AJU）
65位：神元理丘（RIKU）
66位：市川大輝（I.DAIKI）
67位：西田颯梓（SOSHI）
68位：佐野由征（S.YUSEI）
69位：黒崎貫汰（※「崎」は正式には「たつさき」／KANTA）
70位：高城暖人（※「高」は正式には「はしごだか」／HARUTO）
71位：香月誠太（SEITA）
72位：水上琉偉（M.RUI）
73位：増田倫希（TOMOKI）
74位：アギナルド・トリスタン・ジェームス（TRISTAN）
75位：河合晃誠（KOSEI）
76位：瑞慶覧太都（HIROTO）
77位：岡田彪吾（HYUGO）
78位：藤芳辰弥（TOKIYA）
79位：山根武蔵（MUSASHI）
80位：小林蓮翔（K.RENTO）
81位：オム・スアンカワーテン（AOM）
82位：北林天虎（TETORA）
83位：東野蒼汰（SOTA）
84位：松田颯吾（SOGO）
85位：多比奏聖（KANADE）
86位：宮崎真佑（SHINSUKE）
87位：村松遼空（HARUKU）
88位：黄敬眞（KEISHIN）
89位：末川瑛太（EITA）
90位：金倉拓未（TAKUMI）
91位：岡戸竜芽（RYUGA）
92位：西山賢人（KENTO）
93位：シン・ジョンウク（JUNGUK）
94位：児島歩夢（K.AYUMU）
94位：関敬次郎（KEIJIRO）
96位：森井輝（TERU）
97位：鳩場陸人（H.RIKUTO）
98位：甲斐陸也（RIKUYA）
99位：河邊晟（JOE）
100位：高松敬祐（KEISUKE）
101位：上野琉偉（U.RUI）
1位：矢田佳暉（YOSHIKI）
2位：加藤大樹（K.DAIKI）
3位：安部結蘭（YURA）
4位：パク・シヨン（SIYOUNG）
5位：オ・シンヘン（SHINHAENG）
6位：釼持吉成（KINARI）
7位：ユ・ヒョンスン（HYEONSEUNG）
8位：アダム・ナガイ（ADAM）
9位：小清水蓮（KO.REN）
10位：照井康祐（KOSUKE）
11位：濱田永遠（TOWA）
12位：熊部拓斗（K.TAKUTO）
日本のエンタテインメント界で過去最大級の規模となるサバイバルオーディション番組。2019年のSEASON1を皮切りに3シリーズが制作され、新語・流行語を数多く生み出し、SNSのトレンドを席巻。日本のオーディションブームの火付け役となり、社会現象を巻き起こした。オーディションは、練習生がダンスや歌唱などのさまざまなミッションに挑戦し、100％視聴者の投票によってデビューメンバーが決定する。過去3回開催されたグループオーディションでは、JO1（ジェイオーワン）、INI（アイエヌアイ）、ME:I（ミーアイ）が誕生した。なお、今回のデビュー人数は12人に決定。あわせて、日本と韓国で同時デビューすることが発表されている。（modelpress編集部）
情報：Lemino
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【写真】「日プ」第1回順位発表式で1位となった練習生
◆「日プ新世界」第1回順位発表式開幕
第1回順位発表式は、3月26日から4月17日までの23日間に行われたオンライン投票（国民投票70％、SEKAI投票30％で算出された加重方式によるポイント制）に加え、グループバトルでの現場投票、さらにベネフィットを合算した票数で決定。世界182カ国から集まった累計投票数は4120万8948票となった。
1位に輝いたのは、韓国のオーディション番組「MAKEMATE1」出身で、チャーミングなキャラクターが注目を集めている加藤大樹（K.DAIKI）。練習生候補から最も評価の高いAクラスに昇格した釼持吉成（KINARI）は2位に続き、韓国のサバイバル番組「FAN PICK」で1位に輝きPICKUSのメンバーとしてデビューした過去を持つ安部結蘭（YURA）は3位となった。
初の順位発表で1位だった矢田佳暉（YOSHIKI）は今回4位に。またSEKAIプロデューサーから圧倒的な支持を受けた練習生「グローバルランカー」1位にも選ばれた。グループバトルにてENHYPENの「Bite Me」を披露し、伸びやかな歌声が話題になったオ・シンヘン（SHINHAENG）は5位に名を連ねていた。
2位に輝いた釼持は「こんな自分に投票していただき本当にありがとうございます。自分は、最初のレベル分け評価で練習生候補という評価をいただいて、こうした場所で自分を練習生にしていただけたお礼を国民プロデューサーの皆様、SEKAIプロデューサーの皆様にさせていただくことが叶いませんでした。そんな中で応援してくださった皆様、本当にありがとうございます」と1位に届かなかった悔しさを語りつつ感謝を伝えた。
また、グローバルランカー2位でもある加藤は「1位という数字をいざもらうと、自分が目指していた場所でもあるので、嬉しいなっていう気持ちが一番の思い」としつつ「第1回順位発表式ということで、まだ油断できない状態なので、これから1位が似合う人になって、デビューまで頑張りたいと思います」と意気込んでいた。
◆「日プ新世界」第1回順位発表式結果
1位：加藤大樹（K.DAIKI）
2位：釼持吉成（KINARI）
3位：安部結蘭（YURA）
4位：矢田佳暉（YOSHIKI）
5位：オ・シンヘン（SHINHAENG）
6位：パク・シヨン（SIYOUNG）
7位：照井康祐（KOSUKE）
8位：ユ・ヒョンスン（HYEONSEUNG）
9位：熊部拓斗（K.TAKUTO）
10位：アダム・ナガイ（ADAM）
11位：倉橋吾槙（GOTEN）
12位：飯塚亮賀（RYOGA）
−−−−−ここまでデビュー圏内−−−−−
13位：土田央修（OSUKE）
14位：小清水蓮（KO.REN）
15位：濱田永遠（TOWA）
16位：小野慶人（KEITO）
17位：後藤結（YUKI）
18位：浅香孝太郎（KOTARO）
19位：柳谷伊冴（ISSA）
20位：イ・ヒョンジェ（HYUNJAE）
21位：横山奏夢（KANAME）
22位：アーチャー・ウイ（ARCHER）
23位：杉山竜司（RYUJI）
24位：大林悠成（O.YUSEI）
25位：チェン・リッキー（RICKEY）
26位：青沼昂史朗（KOSHIRO）
27位：小林千悟（CHISATO）
28位：小笠原ジュゼッペ慧（GIUSEPPE）
29位：板倉悠太（YUTA）
30位：田中蒔（MAKI）
31位：今江陸斗（I.RIKUTO）
32位：篠ヶ谷歩夢（S.AYUMU）
33位：ユン・ジェヨン（JAEYONG）
34位：山下柊（Y.SHU）
35位：松田太雅（M.TAIGA）
36位：藤牧大雅（F.TAIGA）
37位：カク・ドンミン（DONGMIN）
38位：石田亮太（RYOTA）
39位：岡田侑磨（YUMA）
40位：澤井星名（SENA）
41位：南平達矢（TATSUYA）
42位：高橋空良（※「高」は正式には「はしごだか」／T.SORA）
43位：リュウ・カイチ（KAICHI）
44位 リー・ウェイゼ（WEIZE）
45位：森明育（MEI）
46位：大瀬凜和（RINTO）
47位：ジュアン・ジェイ（JAY）
48位：宇野海夢（KAIMU）
49位：西崎柊（N.SHU）
50位：金安純正（JUNSEI）
−−−−−ここまで残留、以下脱落−−−−−
51位：堀野蓮（H.REN）
52位：丸尾尋一郎（JINICHIRO）
53位：平島輝（H.HIKARU）
54位：ヨハン・エマニュエル（YOHAN）
55位：堀尾聖（HIJIRI）
56位：本荘晃（AKIRA）
57位：金田栄都（K.EITO）
58位：岡本拓士（O.TAKUTO）
59位：高谷京平（KYOHEI）
60位：岩城慎二（SHINJI）
61位：佐藤碧空（S.SORA）
62位：櫻井楓真（FUMA）
63位：宮里拓利（M.TAKUTO）
64位：中丸晏寿（AJU）
65位：神元理丘（RIKU）
66位：市川大輝（I.DAIKI）
67位：西田颯梓（SOSHI）
68位：佐野由征（S.YUSEI）
69位：黒崎貫汰（※「崎」は正式には「たつさき」／KANTA）
70位：高城暖人（※「高」は正式には「はしごだか」／HARUTO）
71位：香月誠太（SEITA）
72位：水上琉偉（M.RUI）
73位：増田倫希（TOMOKI）
74位：アギナルド・トリスタン・ジェームス（TRISTAN）
75位：河合晃誠（KOSEI）
76位：瑞慶覧太都（HIROTO）
77位：岡田彪吾（HYUGO）
78位：藤芳辰弥（TOKIYA）
79位：山根武蔵（MUSASHI）
80位：小林蓮翔（K.RENTO）
81位：オム・スアンカワーテン（AOM）
82位：北林天虎（TETORA）
83位：東野蒼汰（SOTA）
84位：松田颯吾（SOGO）
85位：多比奏聖（KANADE）
86位：宮崎真佑（SHINSUKE）
87位：村松遼空（HARUKU）
88位：黄敬眞（KEISHIN）
89位：末川瑛太（EITA）
90位：金倉拓未（TAKUMI）
91位：岡戸竜芽（RYUGA）
92位：西山賢人（KENTO）
93位：シン・ジョンウク（JUNGUK）
94位：児島歩夢（K.AYUMU）
94位：関敬次郎（KEIJIRO）
96位：森井輝（TERU）
97位：鳩場陸人（H.RIKUTO）
98位：甲斐陸也（RIKUYA）
99位：河邊晟（JOE）
100位：高松敬祐（KEISUKE）
101位：上野琉偉（U.RUI）
◆グローバルランカー1位〜12位
1位：矢田佳暉（YOSHIKI）
2位：加藤大樹（K.DAIKI）
3位：安部結蘭（YURA）
4位：パク・シヨン（SIYOUNG）
5位：オ・シンヘン（SHINHAENG）
6位：釼持吉成（KINARI）
7位：ユ・ヒョンスン（HYEONSEUNG）
8位：アダム・ナガイ（ADAM）
9位：小清水蓮（KO.REN）
10位：照井康祐（KOSUKE）
11位：濱田永遠（TOWA）
12位：熊部拓斗（K.TAKUTO）
◆「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」
日本のエンタテインメント界で過去最大級の規模となるサバイバルオーディション番組。2019年のSEASON1を皮切りに3シリーズが制作され、新語・流行語を数多く生み出し、SNSのトレンドを席巻。日本のオーディションブームの火付け役となり、社会現象を巻き起こした。オーディションは、練習生がダンスや歌唱などのさまざまなミッションに挑戦し、100％視聴者の投票によってデビューメンバーが決定する。過去3回開催されたグループオーディションでは、JO1（ジェイオーワン）、INI（アイエヌアイ）、ME:I（ミーアイ）が誕生した。なお、今回のデビュー人数は12人に決定。あわせて、日本と韓国で同時デビューすることが発表されている。（modelpress編集部）
情報：Lemino
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