てんちむとの交際説で一時注目を集めた実業家・りゅうせいが、共同作業を通じて自身の意外な恋愛観を語った。

【映像】イケメンと話題！てんちむの元彼と噂の経営者

4月23日（木）夜10時より放送のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10名が、2泊3日の共同生活を通して、これまで置き去りにしてきた恋や自分自身と向き合う。スタジオ見届け人は、アレン様、実業家のひろゆき、俳優の真木よう子、モデル・俳優の玉城ティナ。

キッチンでの共同作業中、りゅうせいは年下美人経営者のはるかから、「年下好き？」などの質問が飛び交う。りゅうせうは「年下好きっていうかもう40歳だから」と自虐。そして自身の恋愛観について「出会ってから何年も経て好きになることがある」「全然ある。何にも思ってなかったのに好きになったわ」と、長い時間を経て感情が愛情に変わることを明かしていた。

またりゅうせいは買い出しの時にもはるかに「親から怒りとか激しいものが愛だと思って受け取らされてるから、自分も若い時から激しくなっちゃいがち」と激しい恋愛観も明かしていた。

なお、りゅうせいは三崎優太（青汁王子）と結婚したタレント・YouTuberのてんちむと過去にコラボやデート企画を多数行っており、桑田は彼女を「推し」と公言、恋愛感情を匂わせるデート動画などから“付き合ってる”などの噂が飛び交うなど、注目を浴びた人物としても話題となっていた。

『恋愛病院』の参加メンバー

本番組に参加するのは、元政治家のしんじ（石丸伸二/43歳）、『ごくせん』や『半沢直樹』など名作ドラマに出演した俳優のひでお（石黒英雄/37歳）、「令和の虎」総合演出で実業家のりゅうせい（桑田龍征/40歳）、元Jリーガーで料理研究家のゆうと（小泉勇人/30歳）、フリーアナウンサーのまさかつ（雫石将克/32歳）の男性メンバー5名と、現役東京大学大学院生でミス東大2020・ミスキャンパス2021グランプリのあさ（神谷明采/25歳）、西東京市市議会議員で元小学校教諭のいずみ（千間泉実/33歳）、会社員兼タレントで現在シングルマザーのエリナ（平川愛里菜/33歳）、元トップグラドルのなつこ（辰巳奈都子/38歳）、元自動車整備士で現在は整備士支援会社を経営するはるか（池田陽花/30歳）の女性メンバー5名。

