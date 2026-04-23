舞Qの愛称で親しまれるSTU48の中村舞さんの1st写真集「嫌いの反対」（宝島社、紙版は2024年8月27日に発売）のデジタル版がリリースされました。さらに2nd写真集の2026年8月27日発売も発表されました。



【写真】1st写真集（紙版）で初めてのランジェリーショットに挑んだSTU48中村舞さん

1st写真集をベースにしたデジタル版は、アザーカット42ページ分を追加収録しており、紙版とはひと味違う、新たな表情も楽しめます。



1st写真集から2年を経て、2nd写真集の発売も決定。より女性らしさに磨きのかかった姿が収められる予定で、ファンの期待が高まっています。制作に先立ち、写真集公式X（@stu48_maiQ_1st）では「着てほしい衣装」や「見たい髪形」に関するアンケートも実施されており、作品づくりに参加できる企画も実施中です。



中村さんは自身のX（@stu48_question）で「この度、2nd写真集の発売が決定しました！！ 実は撮影がまだなのですが、着てほしい衣装や見たい髪型をみなさんから募集することになりました！ ぜひこの応募フォームに送ってください！！お待ちしています」とコメントしています。



【中村舞さんプロフィール】

なかむら・まい 1999年4月4日生まれ 愛媛県出身 STU48ドラフト3期生 舞Qの愛称で親しまれる。シングル作品は12作連続選抜入り。2024年の8thシングル「花は誰のもの？」でトライアングルセンター、2026年3月4日発売の13thシングル「好きすぎて泣く」では初のシングル単独センター。2024年、1st写真集『嫌いの反対』（宝島社）を発売。2025年、映画「鬼ベラシ」主演。特技のクラッシックバレエを活かし、バレエミュージカル主演など様々なジャンルで活動