小学校低学年のスマホ利用が初の3割超え SNSなどで知らない人とやりとりをしたのは4人に1人… 都が調査結果公表

小学校低学年のスマホ利用が初の3割超え SNSなどで知らない人とやりとりをしたのは4人に1人… 都が調査結果公表