ブラックバーン森下龍矢が現地メディアから最大級の評価を受けた

イングランド2部ブラックバーンの日本代表MF森下龍矢は、直近の試合で見せた圧巻のパフォーマンスにより、現地メディアから最大級の評価を受けている。

先発出場した一戦でチームの攻撃を牽引し、勝利の立役者となった。地元紙「Lancashire Telegraph」は、森下に対して「今シーズン最初でおそらく唯一の満点」となる10点満点の評価を与え、その躍動ぶりを伝えている。

試合は序盤からブラックバーンが主導権を握る展開となった。森下は前半から左サイドを拠点に「ピッチ上で最高の選手だった」と評されるほどの存在感を発揮。チームが繰り出す「すべての良いプレーに関与した」と指摘されており、持ち前の推進力とテクニックで相手守備陣を翻弄し続けた。この29歳の日本人MFが見せた質の高いプレーが、チームに勢いをもたらしたことは明白だった。

これを受けて地元紙「Lancashire Telegraph」は、森下の採点を「10」と発表。寸評では「今シーズン最初でおそらく唯一の満点になると思う」と綴っており、他の選手を圧倒するパフォーマンスであったと言及している。第1段階での攻撃の組み立てからフィニッシュに至るまで、森下が果たした役割は「ピッチ上で最高の選手だった」と称賛されるに相応しいものだったと報じた。

また、同じく先発した日本代表FW大橋祐紀も「9」という高い評価を得ている。大橋は巧みな動き出しから2ゴールをマークし、「2つのゴールを非常にうまく決めた」と評価された。「素晴らしい動き、冷静さ、そして執念」と得点シーンを振り返り、森下とともにチームの攻撃陣を牽引した日本人コンビの活躍に注目が集まっている。（FOOTBALL ZONE編集部）