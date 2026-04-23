ENHYPENが、ワールドツアー日本公演『ENHYPEN WORLD TOUR ‘BLOOD SAGA’ IN JAPAN』を12月より開催する。

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同公演は、ENHYPENにとって4回目のワールドツアー『ENHYPEN WORLD TOUR ‘BLOOD SAGA’』の日本公演にあたるもの。東京ドーム、バンテリンドーム ナゴヤ、みずほPayPayドーム福岡、京セラドーム大阪の4都市8公演を巡る、グループ初の4大ドームツアーとなる。

ワールドツアー『BLOOD SAGA』は、5月1日から3日の韓国 ソウル公演を皮切りにスタートし、グループにとって初となる南米（サンパウロ、リマ、メキシコシティ）へ進出。その後、7月から8月にかけてダラス、サンディエゴ、タコマ、オークランド、ラスベガスの北米5都市、10月にはマカオ、12月から2027年2月まで日本4都市を巡る。さらに2027年3月までにジャカルタ、シンガポール、ミラノ、パリ、アムステルダム、ベルリン、ロンドンのヨーロッパ5都市などを含む、合計21都市30公演が予定されている。

先んじて公開されたツアーポスターでは、ENHYPENのアイデンティティであるバンパイアの物語が視覚化されている。巨大な叙事詩を意味する“Saga”とバンパイアを象徴する“Blood”を組み合わせたツアータイトルや、初のワールドツアー『ENHYPEN WORLD TOUR ‘MANIFESTO’』を連想させるビジュアルとなっている。

（文＝リアルサウンド編集部）