ホワイトソックスの村上宗隆内野手は22日（日本時間23日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「3番一塁」で先発出場。7回表の第4打席に今季10号2ランを放った。

■球団新人では43年ぶり快挙

前日に日本選手では史上3人目となる4試合連続本塁打を記録した村上。この日もチームが反撃に転じる中で、その打棒を見せつけた。

無死一塁で迎えた7回表の第4打席、村上はライアン・トンプソン投手の初球フォーシームを捉えた。打球は角度29度、速度110.2マイル（約177.4キロ）でバックスクリーン右へ一直線。飛距離451フィート（約137.5メートル）の会心の一発となった。

MLB公式のサラ・ラングス記者は自身のXで「ムネタカ・ムラカミ！！！！！」と反応。「5試合連続本塁打はMLBのルーキー最長記録に並ぶもので、これまでに12度達成されている」と紹介し、球団では1983年のロン・キトル以来の記録だと伝えた。

さらに、「ムネタカ・ムラカミの10本塁打は、MLBデビューから24試合目での日本選手最多記録」とし、「打者としてデビューから24試合で6本塁打を記録したショウヘイ・オオタニを4本上回っている」と、その異例のペースに言及した。

村上はこれで5試合連続本塁打とし、日本選手では昨年7月の大谷翔平投手（ドジャース）に続く到達。ア・リーグではヨルダン・アルバレス外野手（アストロズ）に続く2桁本塁打到達となった。

