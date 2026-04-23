【イベント速報】「大どろぼうの家」に潜入！京都市京セラ美術館の体験型展示を徹底解説
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ティンカノ、「大どろぼうの家」に潜入 “これ通れる？”レーザー脱出に挑戦
YouTubeチャンネル「ティンカノランド」のティンカノが、「【大どろぼうの家】これ、通れる？？『大どろぼうの家』が想像以上に楽しい！ 京都市京セラ美術館 ～6/14」と題した動画を公開した。
京都市京セラ美術館で開催中の体験型展示「大どろぼうの家」に潜入。誰もいなくなった泥棒の家を探索しながら、その正体を想像していく展示だ。
会場は8つの部屋に分かれ、紫式部像やロダンの彫刻、キャッツアイやルパン三世、怪盗キッド関連の展示など、泥棒をテーマにした多彩なアートが並ぶ。ヨシタケシンスケの原画や、片方だけの黒い靴下が並ぶ“黒の壁”など、遊び心あふれる仕掛けも。
注目は、張り巡らされたオレンジ色の光線をすり抜ける脱出アトラクション。ティンカノは「これ、通れる？？」と挑戦し、リアルな反応を見せた。
会場限定グッズも紹介。展覧会は6月14日まで開催中！
果たしてティンカノは無事に脱出できたのか――。
その結末は動画でチェックしてほしい。
YouTubeチャンネル「ティンカノランド」のティンカノが、「【大どろぼうの家】これ、通れる？？『大どろぼうの家』が想像以上に楽しい！ 京都市京セラ美術館 ～6/14」と題した動画を公開した。
京都市京セラ美術館で開催中の体験型展示「大どろぼうの家」に潜入。誰もいなくなった泥棒の家を探索しながら、その正体を想像していく展示だ。
会場は8つの部屋に分かれ、紫式部像やロダンの彫刻、キャッツアイやルパン三世、怪盗キッド関連の展示など、泥棒をテーマにした多彩なアートが並ぶ。ヨシタケシンスケの原画や、片方だけの黒い靴下が並ぶ“黒の壁”など、遊び心あふれる仕掛けも。
注目は、張り巡らされたオレンジ色の光線をすり抜ける脱出アトラクション。ティンカノは「これ、通れる？？」と挑戦し、リアルな反応を見せた。
会場限定グッズも紹介。展覧会は6月14日まで開催中！
果たしてティンカノは無事に脱出できたのか――。
その結末は動画でチェックしてほしい。
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