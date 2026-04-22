Image: RAYMOND WONG / GIZMODO US

スマートグラス業界を牽引するMeta。Samsung（サムスン）、Google（グーグル）も参入を表明しており、プロジェクトをチラ見せしつつ、今年から来年には何かしらモノが登場しそう。最近では、Apple（アップル）のスマートグラスの噂も内容が濃くなってきました。テック業界がスマートグラスに着目しているのは明らかですが、その市場にはリスクもあります。

自分と周囲のプライバシー

スマートグラス最大の問題は、1.0時代からずっと同じ。プライバシーです。

現状、スマートグラスのスペックは、カメラありなし、ディスプレイありなし、スピーカーありなしと非常に幅が広い。とはいえ、AIを最大限活用するためカメラを必須とするモデルも少なくない、その筆頭がRay-Ban MetaのAI Galssesです。

スマートグラスにおけるカメラの取り扱いが難しいのは、カメラがあるかどうか、どこにあるのか、使用中かどうかが非常にわかりにくいことにあります。もっと言えば、優れたスマートグラスほど、見た目ではスマートグラスか普通のメガネ（サングラス）かもわかりません。実際、Ray-Ban Metaをレビューした米GIZMODOのPERO記者いわく、使用中は周囲の人の多くはスマートグラスだと気づいていなかったといいます。

Ray-Ban MetaのAI Galssesには、カメラ使用中は点灯するLEDライトがフレームについています。が、これ大前提として、スマートグラスを認識していて、カメラ使用でライトが点くことを知っている仕様なんですよね。知らない人には、撮影されているか以前に、スマートメガネかもわからない。結果、ユーザー本人ではなく、周囲の人のプライバシーを懸念する声が上がります。

Image: RAYMOND WONG / GIZMODO US

プライバシー問題は、ユーザー本人にもふりかかります。今年にはいって、Metaは、Ray-Banスマートグラスで撮影されていた動画、画像が第三者にダダ漏れだったことが発覚。

スマートグラス市場拡大とともに大きくなるプライバシーを不安視する声。スマートグラスを禁止するエリア、シーンもでてきており、今後さらに取り扱いは難しくなるでしょう。

そんな中でAppleがスマートグラス業界に参入するなら…。Appleは自社アピールの1つにユーザーのプライバシーを尊重する姿勢があることから、Metaとは異なるアプローチをとるのではないでしょうか。

Appleに期待するスマートグラスのプライバシー

Appleがスマートグラスにおいて選ぶだろう道、それはとてもシンプルです。ユーザーがスマートグラスでとるデータをAIトレーニングには使用しないこと。これだけで、Metaとは違いセンシティブなデータをどこかに保存する必要がなくなりますから。

Metaもそうすればいいのでは？と疑問が湧きますが、そこがMetaとAppleの企業特徴の違い。MetaはユーザーのデータをSNSで収集し活用することを主な生業とする企業であり、Appleはモノを作るのがメインの企業。ユーザーデータなしにMetaは存在しないのです。

カメラの扱いは？

センシティブなデータリスクをはなから回避するため、カメラを搭載しない選択肢をとるメーカーもあります（もちろんそれだけじゃなくて、軽量化とかも他にも理由にありますけどね）。カメラに物理的にカバーをつけるモデルもあります。Brilliant Labsというメーカーは、カメラは搭載するもAIの目として活用するだけにとどめ、写真や動画の撮影はできないという制限を設けています。

噂では、Appleのスマートグラスはカメラを搭載するようです。Brilliand LabsのAIのみで使うというのは、Appleでも通じるアイデアかもしれません。が、それはターゲットの縮小につながります。スマートグラスを手にする人は、ハンズフリーで自然な撮影を魅力に感じる人が少なくないからです。

プライバシー問題のリスク回避をとるか、ターゲット層拡大か…。

他社モデルにも大きな影響を与えるだろうAppleスマートグラスのカメラ。スマートグラスカメラの「正解」は出るんでしょうか。