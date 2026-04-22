「20〜34歳男性」に人気の40代男優ランキング！ 2位は「小栗旬」、では1位は？
「タレントパワーランキング」を運営するアーキテクトは、20〜34歳男性（M1層）を対象に「20〜34歳男性に人気の40代男優ランキング」に関するアンケートを実施しました。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位は、俳優の小栗旬さんでした。
ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（フジテレビ系）での蜷川幸雄役や、Netflix主演ドラマ『匿名の恋人たち』など、話題作への出演が続いています。
1位は、俳優の藤原竜也さんでした。
劇場版『全領域異常解決室』（フジテレビ系）や舞台『リア王』への出演など、圧倒的な演技力とカリスマ性で多くのファンを魅了し続けています。
(文:All About ニュース編集部)
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：小栗旬
2位は、俳優の小栗旬さんでした。
ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（フジテレビ系）での蜷川幸雄役や、Netflix主演ドラマ『匿名の恋人たち』など、話題作への出演が続いています。
1位：藤原竜也
1位は、俳優の藤原竜也さんでした。
劇場版『全領域異常解決室』（フジテレビ系）や舞台『リア王』への出演など、圧倒的な演技力とカリスマ性で多くのファンを魅了し続けています。
(文:All About ニュース編集部)