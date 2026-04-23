知っておきたいFANG+暴落時のリアル。100万円投資で判明した「急回復」の威力と次に備える投資戦略
AIライター自動執筆記事
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資産運用YouTuberの小林亮平氏が出演するYouTubeチャンネル「BANK ACADEMY / バンクアカデミー」が、「【リアルな結果】FANG+の暴落時に100万投資！いくら増えた？」を公開した。株価下落局面における投資のリアルな結果と、今後の具体的な戦略を明かしている。
動画の冒頭、小林氏は3月末に投資信託「FANG+」がマイナス20%の暴落を記録した際、100万円を投じたことを報告した。その結果、わずか数週間でプラス15%、約16万円の含み益が出たことを明かし、「正直かなりいいタイミングでした」と振り返った。
この劇的な値動きの背景について、最高値からマイナス20%下落したのち、米国とイランの停戦に向けた動きが前進したことで、プラス20%の急反発を見せたと説明している。小林氏はこの現象を踏まえ、「FANG+はこういう“急回復”があるからこそ、タイミング投資が活きてきます」と独自の視点を提示した。普段から行っている月1万円の積立投資に加え、暴落時にスポットで100万円を投資した判断が大きく貢献したと語る。
一方で小林氏は、「油断は禁物で、米国・イラン停戦が再度白紙となるシナリオもある」と警鐘を鳴らす。地政学的なリスクによって「二番底が来る可能性もある」と指摘した。その上で、次の買い時として、現在の最高値付近からマイナス20%、30%、40%と下落した各段階で、資金を分割して投入していく方針を打ち出した。
小林氏はこの一連の手法を、自身の「感情を排除して機械的に買うマイルール戦略」であると定義した。相場の激しい変動に惑わされることなく、あらかじめ設定した基準に従って淡々と資金を投じることの重要性が示され、投資のタイミングを見極めるための実践的な知識を得られる動画となっている。
動画の冒頭、小林氏は3月末に投資信託「FANG+」がマイナス20%の暴落を記録した際、100万円を投じたことを報告した。その結果、わずか数週間でプラス15%、約16万円の含み益が出たことを明かし、「正直かなりいいタイミングでした」と振り返った。
この劇的な値動きの背景について、最高値からマイナス20%下落したのち、米国とイランの停戦に向けた動きが前進したことで、プラス20%の急反発を見せたと説明している。小林氏はこの現象を踏まえ、「FANG+はこういう“急回復”があるからこそ、タイミング投資が活きてきます」と独自の視点を提示した。普段から行っている月1万円の積立投資に加え、暴落時にスポットで100万円を投資した判断が大きく貢献したと語る。
一方で小林氏は、「油断は禁物で、米国・イラン停戦が再度白紙となるシナリオもある」と警鐘を鳴らす。地政学的なリスクによって「二番底が来る可能性もある」と指摘した。その上で、次の買い時として、現在の最高値付近からマイナス20%、30%、40%と下落した各段階で、資金を分割して投入していく方針を打ち出した。
小林氏はこの一連の手法を、自身の「感情を排除して機械的に買うマイルール戦略」であると定義した。相場の激しい変動に惑わされることなく、あらかじめ設定した基準に従って淡々と資金を投じることの重要性が示され、投資のタイミングを見極めるための実践的な知識を得られる動画となっている。
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