「就活は早いから給料が高いわけではない」今さら聞けない就活スケジュールの真実。乗り遅れないために知るべき3つのパターン
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「しゅんダイアリー就活チャンネル」が「【28卒】早期型・標準型・後期型の全てがわかる！就活のプロが教える理想のスケジュールとは？」を公開した。就活のプロであるトイアンナ氏を招き、業界ごとに異なる採用時期の全体像と、学生が取るべき最適な動き方を簡潔に提示している。
動画は、就活のスケジュールを「早期型」「標準型」「後期型」の3パターンに分類して進行する。まず「早期型」は大学3年生の春から始まり、外資系コンサルティングファームやマスコミのキー局などが該当する。トイアンナ氏は「12月には内定を出してくれます」と語り、年内に活動を終えられる利点を挙げた。
続いて「標準型」は、大学3年生の秋冬から始まり、日系大手メーカーやインフラ、商社などが当てはまる「王道派のカテゴリ」であると定義した。秋冬のインターンに参加すれば、選考が有利に進むケースが多いという。そして「後期型」は大学4年生の夏から始まり、サービス業や中小企業などが中心となる。トイアンナ氏はこの時期を「再チャレンジする場所」と表現し、採用期間が長いため年間を通じてチャンスがあると解説した。
また、ユッキー氏からの「給料が高い業界は早期に埋まってしまうのか」という疑問に対し、トイアンナ氏は「給料って業界で決まるので、早いから高いってわけではない」という視点を提供した。さらに、やりたい業務が決まっていない学生に向けては、春から夏にかけて開催される「就活スタートアップセミナー」に1回参加する手法を推奨し、まずは全体像を把握するステップが不可欠だと語った。
動画の終盤でユッキー氏は「自分に合ったスケジュール感で動いていきましょう」と総括した。採用のタイミングは業界や企業によって大きく異なるため、周囲のペースに流されず、冷静に情報を集めて自身の状況に合わせた計画を立てる重要性を学べる内容となっている。
動画は、就活のスケジュールを「早期型」「標準型」「後期型」の3パターンに分類して進行する。まず「早期型」は大学3年生の春から始まり、外資系コンサルティングファームやマスコミのキー局などが該当する。トイアンナ氏は「12月には内定を出してくれます」と語り、年内に活動を終えられる利点を挙げた。
続いて「標準型」は、大学3年生の秋冬から始まり、日系大手メーカーやインフラ、商社などが当てはまる「王道派のカテゴリ」であると定義した。秋冬のインターンに参加すれば、選考が有利に進むケースが多いという。そして「後期型」は大学4年生の夏から始まり、サービス業や中小企業などが中心となる。トイアンナ氏はこの時期を「再チャレンジする場所」と表現し、採用期間が長いため年間を通じてチャンスがあると解説した。
また、ユッキー氏からの「給料が高い業界は早期に埋まってしまうのか」という疑問に対し、トイアンナ氏は「給料って業界で決まるので、早いから高いってわけではない」という視点を提供した。さらに、やりたい業務が決まっていない学生に向けては、春から夏にかけて開催される「就活スタートアップセミナー」に1回参加する手法を推奨し、まずは全体像を把握するステップが不可欠だと語った。
動画の終盤でユッキー氏は「自分に合ったスケジュール感で動いていきましょう」と総括した。採用のタイミングは業界や企業によって大きく異なるため、周囲のペースに流されず、冷静に情報を集めて自身の状況に合わせた計画を立てる重要性を学べる内容となっている。
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