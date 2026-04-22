楽天モバイルは、「こどもキャンペーン」として紹介キャンペーンや端末の割引などを実施している。期間は5月31日まで。

紹介キャンペーン

楽天モバイルの被紹介者が12歳以下の場合、新規またはプラン変更で「Rakuten最強プラン」か「Rakuten最強U-NEXT」を申し込み、こども割を適用すると被紹介者に1万3000ポイントが進呈される。紹介者は通常通り7000ポイント還元となる。

製品割引キャンペーン

楽天モバイルショップで、「Rakuten最強プラン」または「Rakuten最強U-NEXT」の契約と同時にZTE製スマートフォン「nubia S2R」を購入すると、18歳以下の場合は端末価格が1円となる。通常は他社から乗り換えのみ1円キャンペーンの対象。なお、前述の紹介キャンペーンとの併用はできない。

あんしんコントロールを新規申し込みで3カ月無料

楽天モバイルのユーザーが18歳未満の場合、フィルタリングサービス「あんしんコントロール」の契約が原則必須。キャンペーン適用により、月額550円のところ3カ月無料となる。フィルタリングサービスを利用しない場合は、その旨を保護者が申し出る必要がある。