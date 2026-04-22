“奇跡の美容師”レナさん、月の売り上げは約6倍に「200万、300万に上がった」 SNSの動画ヒットを連発
美容師のレナさんが、19日放送のABEMA番組『ななにー地下ABEMA』#114に出演し、SNSをきっかけに売り上げが約6倍に伸びた実績を明かした。番組では「奇跡の美容師大集合SP」と題し、ヘアカットで人生を変える美容師たちの実態に迫った。
【番組カット】売上6倍アップ！お客さんの“人生を変える”美容師
東京・渋谷のサロン「VIEWTOKYO」で働くレナさんは、ロングヘアの女性を大胆にショートへと変える“イメチェン動画”で注目を集める存在。動画は500万回再生を超えるヒットを連発し、SNSでの影響力を拡大してきた。こうした反響を受け、月の売り上げは「4、50万ぐらいから200万、300万に上がった」と語り、スタジオを驚かせた。
番組ではそのほかにも、奇抜なカラーで人気の美容師・梅比良快斗さんや、SNS総再生数3億回を超える実績を持つ美容師たちが登場。施術のこだわりや、髪の履歴が分かる“髪のレントゲン”といった裏話も披露された。
さらに、MCの稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾の美容室事情にも話題が及び、香取は「ヘアメイクの自宅やサロンで貸切状態でカットしてもらう」と明かす場面もあった。
【番組カット】売上6倍アップ！お客さんの“人生を変える”美容師
東京・渋谷のサロン「VIEWTOKYO」で働くレナさんは、ロングヘアの女性を大胆にショートへと変える“イメチェン動画”で注目を集める存在。動画は500万回再生を超えるヒットを連発し、SNSでの影響力を拡大してきた。こうした反響を受け、月の売り上げは「4、50万ぐらいから200万、300万に上がった」と語り、スタジオを驚かせた。
番組ではそのほかにも、奇抜なカラーで人気の美容師・梅比良快斗さんや、SNS総再生数3億回を超える実績を持つ美容師たちが登場。施術のこだわりや、髪の履歴が分かる“髪のレントゲン”といった裏話も披露された。
さらに、MCの稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾の美容室事情にも話題が及び、香取は「ヘアメイクの自宅やサロンで貸切状態でカットしてもらう」と明かす場面もあった。